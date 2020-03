Vom Ei zum Kunstwerk

Kunst auf dem Ei lässt sich beim internationalen Ostereiermarkt im Schwetzinger Schloss erleben. Er findet am Wochenende, 14. und 15. März, im südlichen Zirkel des Schlosses statt und gehört zu den schönsten Ostereiermärkten Deutschlands.

Das Ei – Urform des Lebens – hat seit Menschengedenken Künstler und Kunsthandwerker dazu angeregt sich mit diesem einzigartigen Objekt zu beschäftigen, heißt es in einer Pressemitteilung. Beim Markt treffen die Besucher Menschen, die ihr Handwerk mit Liebe und Begeisterung ausüben. Das künstlerisch wertvolle Ei steht dabei im Vordergrund. Die Teilnehmer kommen aus der Schweiz, den Niederlanden, Österreich, Frankreich, Russland und der Bundesrepublik. Sie gestalten Eier auf vielfältige Art und Weise. So werden selbst schlichte Hühnereier zu wertvollen Exponaten.

Muster reingeritzt

Von vielfältigen, ausgefallenen und nahezu unbegrenzten Gestaltungsmöglichkeiten rund ums Ei kann man sich überzeugen. Traditionelle Techniken haben auch ihren Platz. Die Böhmerwäldergruppe zeigt Scheckl-Eier: Das sind mit Naturfarben gefärbte Eier, in die mittels eines Scheckls (Kratzmesser) überlieferte Muster eingeritzt werden.

Verzierte Hühner-, Gänse-, Enten- und die großen Straußeneier, aber auch kleinste Wellensitticheier sind gefragte Sammelobjekte. Techniken wie ausgefräste Eier, mit Scherenschnitten beklebte Eier, Ätz- und Gravurtechniken, winzige Perlenapplikationen, Batikeier, Collagen aus Stickereien, Motiveier mit Temperafarben, Ölfarben oder Aquarellfarben bemalt und vieles mehr werden vom Publikum bewundert. Während des Marktes kann man einigen Künstlern bei ihrer Arbeit zuschauen. Sie geben auch gerne Ratschläge zur eigenen kreativen Gestaltung schöner Eier.

Geöffnet ist die Ausstellung am Samstag, 14. März, von 11 bis 18 Uhr und am Sonntag, 15. März, von 11 bis 17 Uhr. Mit dem Kombiticket kostet der Eintritt in Park und Ostereiermarkt 6, Begünstigte zahlen 3 Euro. Gartendauerkarteninhaber zahlen direkt an der Ausstellungskasse 3, Begünstigte 1,50 Euro. zg

Info: Bilder aus dem Vorjahr unter www.schwetzinger-zeitung.de

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 05.03.2020