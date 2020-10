Vom Eismeer bis ins Abendrot

Romantische Landschaften von Martin Guido Becker gibt es noch bis diesen Sonntag, 25. Oktober, im Palais Hirsch von 14 bis 18 Uhr in der Ausstellung „Allein das Schweigen ist groß“ zu sehen. Becker studierte in Mannheim an der Freien Kunstschule Rhein-Neckar (heute Akademie) und war als Student einige Jahre sogar als Aufbauassistent für den Kunstverein Schwetzingen tätig.

Seine Malerei ist unschwer als eine romantische zu erkennen. Wie kaum ein anderer malt er im Stil des frühen 19. Jahrhunderts und ist auch in seinen Sujets der Heidelberger Romantik wie auch einem Caspar David Friedrich nahe: menschenleere Landschaften, abendliche Lichtstimmungen, Eismeere oder auch einsame Häuser. Seit einiger Zeit betreut Becker zusammen mit Monique Chevremont einen Künstlernachlass, darin einige Hundert Bilder eines englischen Spätromantikers. Ein Vergleich dieser beiden gut 150 Jahre voneinander entfernten Künstler ist sehr aufschlussreich. zg

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 22.10.2020