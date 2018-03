Vom Hilfsarbeiter zur „Sex Bomb“

Anzeige

Tom Jones kommt live in den Schwetzinger Schlossgarten. Was unsere Zeitung vor einer Woche gemeldet hatte, wurde gestern offiziell verkündet. Am Samstag, 4. August, ist der „Tiger“ mit seinen Mega-Hits „Sex Bomb“ und „It’s Not Unusual“ ab 20 Uhr bei Musik im Park zu Gast. Der Vorverkauf beginnt am Freitag, 2. März, in allen Verkaufsstellen, auch im Kundenforum der Schwetzinger Zeitung am Schlossplatz.

Der Sohn eines Bergarbeiters aus dem walisischen Pontybridd stieg vom Hilfsarbeiter und Staubsaugervertreter zur Ikone des Showgeschäfts auf. Überschäumende Bühnenpräsenz und eine enorme Variabilität machten ihn zu einem der gefragtesten Live-Performer.

Im Jahr 1965 sang er den Titelsong zu den Filmen „Was gibt’s Neues, Pussy?“ und dem Bond-Film „Feuerball“. Auch in Deutschland war er erfolgreich und 1968 mit „Delilah“ und „Help Yourself“ zweimal auf Platz 1. 1987 tauchte er mit dem Song „A Boy from Nowhere“ erneut in der englischen Hitparade auf. 2000 landete er den von Mousse T. geschriebenen Hit „Sex Bomb“. jüg