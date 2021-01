Vom Käse-Junkie zur Veganerin

Vegan ist der Ernährungstrend schlechthin. Vegane Restaurants und Cafés boomen, vegetarische Kochbücher sind Bestseller und das pflanzliche Angebot im Supermarkt wird immer vielfältiger. Laut aktuellen Studien leben in Deutschland rund acht Millionen Menschen vegetarisch, verzichten also auf Fleisch und Fisch. Das sind etwa zehn Prozent der Bevölkerung. Rein vegan – also ganz ohne tierische

...