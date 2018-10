Vom Kaffee zum Kakao

Wie hat Johann Sebastian Bach wohl seinen Tag verlebt? © Concierto München

Die Mozartgesellschaft Schwetzingen hält am Samstag, 1. Dezember, um 16 Uhr ein musikalisches Märchen nach der Musik der Kaffeekantate von Johann Sebastian Bach im Rokokotheater bereit: Es trägt den Titel „Die Kakaokantate“. Das einstündige Stück ist geeignet für Kinder ab sechs Jahren und für Erwachsene.

Die Besucher erwartet ein lustiger, unterhaltsamer Nachmittag mit „concierto münchen“ und dem „münchner puzzletheater“, die sich bereits in den vergangenen Jahren in die Herzen der Schwetzinger Kinder gespielt haben. Es treten auf: Liesgen, das Kakao und Süßigkeiten über alles liebt, und ihr Vater, der strenge Herr Schlendrian, und natürlich Johann Sebastian Bach höchstpersönlich, der bekanntlich ein eifriger Kaffeetrinker war. Wie mag wohl so ein Tag im Leben von Johann Sebastian Bach ausgesehen haben? Wie und wann mag er seine vielen Werke komponiert haben? Das alles erfahren die kleinen und großen Zuhörer des Stücks und darüber hinaus viele Details über eines seiner komischsten Werke, nämlich die Kaffeekantate. Bekannte Arien wie „Ei! Wie schmeckt der Coffee süße“ werden Kindern und Erwachsenen „Aha“-Erlebnisse bescheren.

Bei den szenischen Konzerten von „concierto münchen“ und dem „münchner puzzletheater“ leuchten Kinderaugen und auch Erwachsene genießen die von exzellenten Musikern live gespielten klassischen Stücke. Die Inszenierungen zeichnen sich durch verschmitzte Ideen aus. zg

