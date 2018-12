Vom „Kino Metzger“ und dem „Heringsbad“

Vielleicht lag es daran, dass viele Menschen in der hektischen Vorweihnachtszeit nicht mehr richtig abschalten können. So kam nur ein halbes Dutzend Zuhörer zur Lesung mit Margot Juliane Doll in die Volkshochschule. Die bekannte Mundartautorin stellte ihr neuestes Büchlein mit dem Titel „Schwetzinger Leit un Gschichte“ (wir berichteten bereits ausführlich) vor.

Nicole Blem vom Generationenbüro hatte zu dem adventlichen Nachmittag eingeladen. Wie in ihren anderen Werken, „Schwetzinger Kalenner“, „Alltagswehwehlin“ und zuletzt „Schlossgaadeschpaziergang“, zeigt Margot Doll auch dieses Mal, dass ihr der kurpfälzische Dialekt besonders am Herzen liegt. Die Ur-Schwetzingerin hat schon als Kind viel mitbekommen in ihrer Umgebung, leider auch Schlimmes über die Kriegszeit. Schon als 13-Jährige habe sie ein Kriegsgedicht geschrieben, berichtete die 88-Jährige. Ihre Erinnerungen an vergangene Zeiten befassen sich mit der „Stroßebohn“ und der „Drehscheib“ als technischem Wunderwerk und mit dem, „was frieher noch so bassiert is“.

Die 69 Beiträge, Geschichten und Gedichte, erzählen von Besuchen im „Kino Metzger“ in der Friedrichstraße und vom Schwimmen im „Heringsbad“, das nach dem ersten Bademeister so benannt war. „Das Bad befand sich auf dem Gelände des heutigen Jugendhauses“, blickt Margot Doll zurück. Bei der „Goldne Hochzisch“ ihrer Eltern sei so einiges schief gegangen, gibt sie zu. Adam Sessler, Inhaber des gleichnamigen Bekleidungshauses, sei der erste Besitzer eines Automobils gewesen, der „Vakehr“ habe damals noch ampelfrei geregelt werden können.

Sie gehörte zu den „Gassekinner“

Margot Doll gehörte zu den „Gasse-kinner“ und durfte noch auf der Straße spielen, etwa „Versteckerles“ und „Fangerles“. Sie erzählt vom „Heilischowend“ vor 80 Jahren, vom „Kerwebrauch un Kerwedonz“. Ganz genau erinnert sich die 88-Jährige noch an den 1. April 1936. An dem Datum wurde die kleine Margot in die Friedrichschule an den Kleinen Planken „oigschult“. Ab sofort wurde der Griffel gespitzt und in Sütterlin geschrieben. Damals hätten die eiskalten Winter noch echtes Vergnügen geboten, vor allem, wenn sie „mit Schlittschuh uff de Weiher“ gelaufen sei. Wer wissen möchte, wo die „Schwetzinger Wildnis“ war und was der „Fichtners Michl“ alles so getrieben hat, sollte sich die „Schwetzinger Leit un Gschichte“ besorgen.

Das Mundart-Büchlein kostet nur 8 Euro und eignet sich bestens als Weihnachtsgeschenk. Es ist erhältlich bei der Buchhandlung Kieser in der Carl-Theodor-Straße und bei Nicole Blem im Generationenbüro der Stadt am Schlossplatz. Der Reinerlös kommt der Schwetzinger Notgemeinschaft zugute. vw

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 21.12.2018