Vom Krimi bis hin zum schönen Gedicht

Schwetzingen/Brühl.Der Ausbruch der Pandemie hat, was das Lesen angeht, auch etwas Gutes. Laut einer neue Untersuchung greift jeder Fünfte seitdem häufiger zum Buch. Zum Glück gibt es da dann auch noch Orte, wo das Buch und das Lesen gefeiert werden: Barbara Hennl-Goll, Inhaberin der Bücher Inseln hat sie mit viel Liebe zum Detail geschaffen. „Stöbern Sie hier nach Herzenslust und werden Sie – hoffentlich – fündig“, lädt die literaturbegeisterte Frau zusammen mit ihrem Team in ihre Bücher Inseln in Schwetzingen und in Brühl ein.

Sie und ihre Mitarbeiter werden immer wieder von Kunden für die kompetente Beratung gelobt – ein Service, den Internetanbieter so nicht bieten können. „Die Buchhandlung ist mein zweites Wohnzimmer geworden“, sagte die Händlerin – und das ist seit inzwischen zehn Jahren in Brühl so. Doch entwickelt sie ihre beiden Läden stets weiter.

Hennl-Goll achtet sehr penibel auf die Einhaltung der Pandemievorgaben und geht sogar noch weiter. In beiden Geschäften – am Brühler Lindenplatz und in der Mannheimer Straße in Schwetzingen – hat sie hochwertige Luftreiniger installiert, mit denen die Virenbelastung in den Räumen spürbar reduziert werden soll. Wer dennoch den Gang in eine der Bücher Inseln scheut, für den hat die engagierte Händlerin auch eine digitale Bestell- und Beratungsmöglichkeit und einen literarischen Lieferservice eingerichtet.

Eng arbeitet sie zudem mit den Kindergärten und Schulen zusammen, hat statt der sonst üblichen Bücherausstellungen spezielle Informationsschriften mit Lesetipps verfasst, die dann bestellt werden können. Und dabei bekommt sie auch jede Menge Unterstützung durch kompetente und engagierte Lesepaten. Einer davon ist ihr Mann Matthias Goll, der sein Faible für Kriminalromane mit einem zweiseitigen Empfehlungsschreiben weitergibt. Seine Tipps reichen von deutschen Lokalkrimis über Mord und Totschlag in Island oder Italien bis hin zu Ermittlungen im Stile von Agatha Christie – allerdings auf kanadischem Boden. „Da ist für jeden etwas dabei“, freut sich Hennl-Goll über die Unterstützung ihres Mannes.

Und zusammen mit Dagmar Krebaum stellt die sympathische Buchhändlerin als „Literarisches Duett“ ihre Entdeckungen auf dem Buchmarkt vor, zuletzt von Elke Heidenreich „Männer in Kamelhaarmänteln“. Die bekannte Autorin schreibe in ihrer unnachahmlich unterhaltsam-witzigen Art von sich selbst mit 16, von Freundinnen, von Liebe und Trennung, erzähle Geschichten, in denen sich jeder wiedererkenne, sind die beiden Literaturliebhaberinnen begeistert.

Und natürlich hat Hennl-Goll auch ihre ganz besonderen Favoriten zur Weihnachtszeit – „Winter“ den zweiten Band des Jahreszeitenquartetts der Autorin Ali Smith – „ein herrliches Familienkonstrukt begegnet uns da – very british!“ Und zudem gibt es neben dem Hausbuch „Nichts als Weihnachten“ noch die Geschichte hinter dem musikalischen Evergreen: „Das Lied von der weißen Weihnacht“ der Autorin Michelle Marly. Und demjenigen, dem das nicht reicht, für den pflegt Hennl-Goll sogar einen eigenen Youtube-Auftritt. ras

