Vom Ländler bis Walzer

Das Hildacafé hat Oktoberfest im Hebelhaus gefeiert. Bei Weißwürsten, Brezel, Radi und einem (alkoholfreien) Bier wurden Neuigkeiten ausgetauscht.

Ute Pahl und Martin Keßler sorgten für Unterhaltung. Mit Geige, Dudelsack und Ziehharmonika reichte die Spannweite vom Ländler über zu eine Bauernmesse von Leopold Mozart bis hin zum Walzer.

Im nächsten „Hildacafé“ am Donnerstag, 26. September, 15 Uhr, sind Yvonne Schwegler und July Sjöberg als Putzfrauen „Theres und Frau Schäufele“ zu Gast, die sich einen amüsanten kurpfälzisch-schwäbischen Schlagabtausch liefern. Weitere Highlights werden in den folgenden Wochen die Chansonniere Rosi Goos, die Märchenerzählerin Samiya Bilgin, der Shanty-Chor der Marinekameradschaft Hockenheim, der Schwetzinger Chor „Alive Vocals“ sowie Manfred Both mit seiner Drehorgel sein. Und Bürgermeister Matthias Steffan hat sich als Nikolaus angekündigt. zg

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 24.09.2019