Vom Mammut bis hin zu anderen Exoten

Schwetzingen.Im Schwetzinger Schlossgarten spürt man nicht nur etwas vom Glanz des höfischen Lebens früherer Jahrhunderte. Er ist auch Heimat von jahrhundertealten Bäumen. Für die Erkundung bietet sich der „Tag des Baumes“ am Donnerstag, 25. April, an: etwa in den Arboreten des Schwetzinger Parks.

Gartenarchitekt Friedrich Ludwig von Sckell legte ab 1777 einen englischen Landschaftsgarten um den älteren Barockgarten an. Am nordwestlichen Rand entstand das „Arborium Theodoricum“; der Baumlehrgarten des Kurfürsten Carl Theodor. Dafür durfte Schlossgärtner Sckell im großen Stil einkaufen: Von einer Englandreise brachte er eine Schiffsladung exotischer Baumsetzlinge mit. Beziehungsreich steht mitten drin ein „Tempel der Waldbotanik“. Die alten Baumriesen in diesem romantisch anmutenden Teil des Gartens, der ältesten Partie im Stil des englischen Landschaftsgartens, sind eindrucksvoll. Viele davon sind heute noch genau so exotisch und rar wie vor 200 Jahren.

Im Gegensatz zu den strengen Symmetrien der französischen Anlagen wollte Sckell einen natürlich wirkenden Garten erschaffen – ganz im Sinne der damaligen Philosophie. Mit seiner Arbeit verhalf er dem landschaftlichen Gartenstil zum Durchbruch. Nach dem Schwetzinger Garten schuf er eine andere berühmte Anlage – den Englischen Garten in München.

Während der badischen Herrschaft entstand ab 1804 unter Nachfolger Johann Michael Zeyher ein weiteres Arboretum. Im Areal nördlich der Orangerie, des Badhauses und des Naturtheaters legte Zeyher einen forstbotanischen Garten zu Studienzwecken für junge Gärtner an, in dem er die stolze Zahl von 9500 Gehölzen sammelte. Viele dieser Schätze – wie der Jahrtausendbaum Ginkgo, die mächtigen Mammutbäume oder der Maulbeerbaum – sind auch heute noch zu sehen.

Quincunx aus Flatterulmen

2019 rückt die Stiftung „Baum des Jahres Stiftung“ eine Ulmenart ins Licht der Öffentlichkeit, die bisher wenig bekannt ist: die Flatterulme. Sie ist ein hochgewachsener Baum der Feuchtwälder und Auen, in ganz Mitteleuropa heimisch und kann bis zu 250 Jahre alt werden. Ein typisches Merkmal des 30 Meter hohen Baumes ist die Asymmetrie der Blätter am Grund. In Schwetzingen ist er seit einer Neupflanzung 2012 wieder im nördlichen Boskett zu finden.

Wie in der ursprünglichen Pflanzung des 18. Jahrhunderts ist die Flatterulme dort als regelmäßiges Raster in Form der „Fünf“ eines Würfels geordnet. Diese „Quincunx“ genannte Struktur gegeneinander versetzter Baumreihen galt zur Zeit Carl Theodors als Höhepunkt der Gestaltung eines Bosketts, denn sie bietet dem Besucher Schatten und gewährt doch freien Durchblick. zg

