Vom Regen durchnässt, frierend und erschöpft . . .

Es ist vor 80 Jahren geschehen und wird für immer unvorstellbar bleiben: Aus Baden, der Pfalz und dem Saarland werden an einem Tag, dem 22. Oktober 1940, über 6500 jüdische Menschen jeden Alters von der Polizei und deren Helfern aus ihren Wohnungen geholt, zu Sammelplätzen gebracht und in Zügen ins über 1000 Kilometer entfernte südfranzösische Gurs verschleppt. Ohne Rechtsgrundlage – von der Umgebung zwar bemerkt, manchmal nicht ohne versteckte Hilfe, aber ohne offenen Widerspruch zugelassen, wurden auch vier Personen aus Schwetzingen abgeholt und nach Mannheim zum Sammelplatz gebracht: die Witwe Frieda Bermann (57 Jahre alt) mit ihren Kindern Else (20) und Ruth (17) sowie die Witwe Flora Vogel (62).

Innerhalb von zwei Stunden sollte das Nötige gepackt werden: Warme Kleidung, Verpflegung für drei Tage, 100 Mark. Erlaubt waren 50 Kilo Gepäck. Zurückbleiben mussten – verschlossen und versiegelt – die Wohnungen in der Maximilian-und der Marstallstraße mit Einrichtung, Wertgegenständen, Geld, Sparbüchern und Wertpapieren. Mit dem Übertritt über die Grenze waren sie dann enteignet, der Besitz „dem Reich verfallen“, wie es hieß, eine Art staatlicher Diebstahl.

In Mannheim auf dem Sammelplatz trafen sich dann noch weitere ehemalige Schwetzinger aus jüdischen Familien zusammen mit den insgesamt 1983 jüdischen Einwohnern aus Mannheim. „Transportunfähige und Partner aus Mischehen sollen zurückbleiben“, so hieß es in den Anweisungen an die Polizei: Therese Bermann (28) aus dem Israelitischen Krankenhaus, wo sie als Köchin arbeitete, mit ihrer Mutter und den Schwestern, Klara und Max Bierig mit den Töchtern Hannah (10) und Martha (6); die Geschwister Hedwig (63) und Clementine (61) Metzger ebenfalls aus der Lameystraße 4, Bertha Stein, geborene Frank (44), die Schwester von Frieda Bermann, mit ihrem Sohn Alfred (7), ehemals aus der Herzogstraße sowie Henriette Lorch (55 ) vom Schlossplatz. Sie waren ein bis zwei Jahre vorher nach Mannheim umgezogen – in der Hoffnung, in der Großstadt geschützter zu sein.

Bereits in Mannheim wohnhaft waren Albert Springer (33) aus Schwetzingen mit seiner Ehefrau Lotte, geborene Klinger (22). Von Pforzheim und Karlsruhe mussten sich Mutter Eva Katzenstein (55) und Tochter Marianne (28), beide nach dem Tod des Ehemannes und Vaters im Jahr 1935 von Schwetzingen weggezogen, dem Zug mit noch unbekanntem Ziel anschließen.

Zugfahrt in die Ungewissheit

In fünf Extrazügen, bestehend aus französischen Personenwagen, mussten die Verschleppten die zweitägige Fahrt mit unbekanntem Ziel antreten. Sie führte über Dijon, Chalon-sur-Saone und Lyon in den von deutschen Truppen beim Überfall auf Frankreich im Juni 1940 nicht besetzten Süden Frankreichs und weiter an den Nordrand der Pyrenäen. Die französischen Behörden waren nicht informiert, ebenso wenig die Leitung des Lagers, zu dem die ahnungslosen Passagiere vom Bahnhof aus mit Lastwagen gebracht wurden. Dort öffneten sich die Tore zu einer Ansammlung von Baracken, die später als „Vorhölle von Auschwitz“ bezeichnet wurden.

Ursprünglich als Auffanglager für republikanische Spanienkämpfer nach dem Sieg der Faschisten um Franco errichtet und mit diesen noch zum Teil belegt, bestand das Lager aus einer 1800 Meter langen befestigten Straße, rechts und links die zu „Ilots“ („Inselchen“) zusammengefassten Bezirke von 25 Baracken, 25 Meter lang und fünf Meter breit, insgesamt über 400. In seinen „Erinnerungen an das Lager Gurs in Frankreich aus dem Sommer 1943“ berichtet der Vorsitzende der Israelitischen Gemeinde Mannheim, der Arzt Dr. Eugen Neter: „Da standen sie, die Unglücklichen, vor den Baracken, die nun ihre Unterkunft werden sollten auf unbestimmte Zeit. Werden es Monate, Jahre sein? Vom Regen durchnässt, frierend, von der langen beschwerlichen Bahnfahrt erschöpft, schauten sich die Menschen in den leeren Baracken nach einer Möglichkeit um, zum Sitzen oder zum Liegen. Keinerlei Sitzgelegenheit bot sich ihnen. Am Boden Strohsäcke oder Stroh oder gar nichts! Auf ihrem Gepäck sitzend – soweit sie solches hatten – verbrachten viele, darunter über 70- und 80-jährige Männer und Frauen, diese erste Nacht im Camp, körperlich und seelisch zerrüttet.“

Die Ankommenden wurden nach Geschlecht aufgeteilt: Männer und Jungen über 15 Jahre wurden auf drei leerstehende Ilots verteilt, die Frauen mit den Kindern auf vier bereits zum Teil bewohnte. Bis zu 65 Menschen in einer Baracke, ohne Fenster und bei geschlossenen Seitenluken immer im Dunkeln. Zwischen den Baracken herrschte besonders im Winter 1940/41 ein knöcheltiefer Matsch, der besonders für die vielen betagten Menschen auf dem Weg in die außenliegenden Toiletten ein besonderer Schrecken bedeutete. Jeder Ilot war durch Stacheldraht abgeschlossen und wurde von Posten bewacht. Verlassen konnte man ihn nur mit Ausweis.

Gepäck im Freien aufgehäuft

Auch Besuche in anderen Ilots, beim Ehepartner, bei Verwandten oder Bekannten aus der Heimat, waren nur mit Ausweis möglich, von denen es nur eine begrenzte Anzahl gab. Wochen dauerte es, bis das getrennt transportierte Gepäck, das inzwischen auf einem Berg im Freien und im Regen gelagert war, seine Besitzer erreichte – wenn überhaupt. In dem beginnenden Winter gab es zu wenig Schlafdecken und erst im Laufe des Winters eine zweite. Jedes Ilot hatte eine Krankenstation, in der sich Ärzte und Schwestern aufopfernd bemühten, die Stationen mit dem Nötigsten auszustatten und die Kranken zu pflegen. „Die anfänglichen Missstände auf gesundheitlichem Gebiet“, so berichtet Dr. Neter, „wirkten sich verhängnisvoll aus. Die Monate November/Dezember 1940 und Januar 1941 sahen ein grausames Massensterben . . . In den drei Monaten starben weit über 600 Männer und Frauen.“ Unter ihnen auch Friedericke, geborene Marx aus Ketsch wenige Wochen nach ihrer Ankunft.

Ein weiterer Grund waren auch die völlig unzureichende Kost und der dauernde Hunger. Dünne Suppen aus der Ilot-Küche waren die Hauptnahrung. Dazu kamen Krankheiten, die eine andauernde Mangelernährung verursacht hatten. Täglich waren Verstorbene auf dem Friedhof des Lagers beizusetzen, manchmal bis zu 15, was mit Würde, unter Beachtung der jüdischen Begräbnissitten und in Begleitung des Lagerrabbiners Leo Jehuda Ansbacher geschah. Er sorgte auch für die regelmäßigen Gottesdienste in den Ilots, besonders an hohen Feiertagen zu Neujahr, Jom Kippur und Pessach, aber auch für die persönlichen Feste wie Beschneidungen, Barmizwah und Trauungen. Außerdem leitete er den Wohlfahrtsdienst im Lager.

Erst im Sommer 1941 verbesserten sich die allgemeinen und gesundheitlichen Verhältnisse, da sich auch die äußeren Zustände im Lager ordneten und von Hilfsorganisationen aus der Schweiz und USA sowie von Verwandten und Bekannten Lebensmittel, Kleidung und Geldgaben das Lager erreichten. Verbindungen nach außen waren trotz strenger Zensur möglich, direkt nach Deutschland aber nur mit Hilfe der Nachrichtenübermittlung durch das Rote Kreuz mit 25 Worten rein privaten Inhalts. Umso mehr wurden Umwege über Verwandte und Freunde im Ausland gesucht. Manche versuchten, ihre Auswanderungspläne, die sie schon vor der Ankunft in Gurs verfolgt hatten, weiter zu betreiben, zum Teil mit Erfolg.

Unerwartet schwerer wurde die Zeit des Sommers 1942, als die französische Regierung in Vichy dem Drängen der Nazis nachgab und erlaubte, auch die in Gurs und den anderen Lagern festgehaltenen Juden auszuliefern. Die Hoffnung auf ein Wiedersehen in Freiheit rückte in weite Ferne. Wenige konnten untertauchen, mit Hilfe von Schleppern in die Schweiz flüchten, sich über die Pyrenäen durchschlagen oder sie wurden durch hilfreiche Franzosen vor „Säuberungen“ versteckt.

Die Abtransporte ins Unbekannte

Unter ihnen waren Ruth Bermann und ihr Cousin Alfred Stein, auch Renate und Martha Bierig, später Springer, ebenso Laura Sussmanowitz, die Schwester von Hedwig und Clementine Metzger (siehe Beitrag unten). Es trat ein, was der Arzt Dr. Eugen Neter aus Mannheim in seinem Bericht von 1943 so beschrieb: „Die bitterste Episode im Camp de Gurs bildeten die im August 1942 und später durchgeführten Abtransporte ins Unbekannte (sans adresse). Die hier geübten grausamen Härten überraschten selbst den, der schon von früher her an mancherlei gewöhnt war.“ Noch wusste er nichts von den Transportzügen übers Sammellager Drancy bei Paris nach Auschwitz und andere Vernichtungslager im Osten, zu dem auch die Menschen aus Schwetzingen aufbrechen mussten. Die meisten wurden nach der Ankunft durch Gas ermordet, keiner kam zurück.

Was bleibt, ist die Pflicht, ihrer zu gedenken und den heiligen Wunsch, wie er auf jedem jüdischen Grabstein steht, immer wieder zu erneuern: „Ihre Seelen seien eingebunden in das Bündel des Lebens.“

