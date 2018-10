Vom Schicksal der Verschleppten

Die Deportation der badischen Juden in das Lager Gurs in Südwestfrankreich jährt sich am Montag, 22. Oktober, zum 78. Mal. Auch in Schwetzingen waren damals jüdische Mitbürger betroffen.

Beim ökumenischen Seniorennachmittag am Montag, 22. Oktober, im Lutherhaus erzählt Gemeindediakonin Margit Rothe von diesem schwarzen Tag in der badischen Geschichte und stellt das „Ökumenische Mahnmal-Projekt“ vor, für das Jugendliche aus ganz Baden– auch aus Schwetzingen – Gedenksteine hergestellt haben, deren Zwillingsstein jeweils im Heimatort steht.

Die auf dem Mahnmal in Neckarzimmern versammelten Gedenksteine erzählen von der Geschichte der Deportation und der Deportierten. Sie mahnen, sich gegen Antisemitismus, Rassismus und Menschenfeindlichkeit zu wappnen und zur Wehr zu setzen.

Eingeladen zum ökumenischen Seniorennachmittag sind alle Interessierten. Beginn ist um 15 Uhr. Ein gemeinsames Kaffeetrinken gehört auch an diesem Nachmittag zum Programm. zg

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 19.10.2018