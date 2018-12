Vom Traum der Weihnachtszeit

Strahlender Sonnenschein am Samstagnachmittag und bei 12 Grad plus Außentemperatur zwitscherten draußen sogar die Vögel fröhlich. Trotzdem gelang es den Sozialverband-Aktiven, eine feine besinnliche Feststimmung in ihre Adventsfeier im Bassermannhaus zu zaubern. Insbesondere durch die herrlichen Arrangements von Tannenzweigen, roten Äpfeln, Nüssen und Tannenzapfen auf zauberhaft dekorierten Tischen. Hinzu kamen Henny Martins niedlich in Stecktechnik gebastelte grüne Tannenbäumchen und das ausgezeichnet gestaltete Unterhaltungsprogramm der Sängereinheit Ketsch unter der gekonnten Leitung von Chorleiter Konrad Knopf.

Eingangs freute sich die Vorsitzende Ursula Bäuerlein über das Kommen vieler befreundeter SoVD-Ortsverbände, aber auch der Vertreter der Awo Schwetzingen, ds Seniorenstammtisches Ketsch, von Bewohnern des GRN-Seniorenzentrums mit ihren Pflegern und Ehrenamtlichen sowie des evangelischen Pfarrers Steffen Groß.

Stadtrat und OB-Stellvetreter Hans-Peter Müller überbrachte die Grüße aus dem Rathaus und fand genau die richtigen Worte, um die großen Leistungen des Sozialverbandes in mitmenschlicher Hinsicht und im sozialen und wohltätigen Bereich zu würdigen. Ursula Bäuerlein bekam von der stellvertretenden SoVD-Kreisvorsitzenden Heidegard Busch als Anerkennung für ihren unermüdlichen Einsatz für die Ziele des Verbandes einen Blumenstrauß überreicht.

Nach der Kaffeepause folgte dann die große Zeit der stimmgewaltig und klangvoll auftretenden Akiven der Sängereinheit Ketsch. Aufgrund des fast frühlinghaften Wetters hatte Chorleiter Konrad Knopf mit „Gute-Laune“-Liedern wie „One Way Wind“, „Lass’ die Sonne in dein Herz“, oder „Über sieben Brücken musst du geh’n“ zunächst geselliges Liedgut parat. Im zweiten Teil folgten dann mit „Advent, dein Leuchten“, „Christrose“, „Traum der Weihnachtszeit“ und weiteren bekannten Titeln auch Lieder, die die Gäste im voll besetzten Vereinshaus zum besinnlichen Mitsingen anregten. rie

