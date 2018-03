Anzeige

Neben der Suche nach neuen Songs für ihr Programm, schauen sich „Crush“ auch immer nach neuen und interessanten Auftrittsmöglichkeiten in der Region um. In 2017 waren sie neben ihrem Auftritt beim Bierfest in Waldsee bei einigen bekannten Weinfesten in der Region zu Gast sowie beim Aktionstag „Lebendiger Neckar“ in Mannheim und der Sommerbühne in Viernheim dabei. „2018 wird wieder ein super Jahr für uns. Unser Kalender ist schon gut gefüllt und wir haben wieder ein paar tolle Feste auf unserem Plan.“

Harmonie unter den Mitgliedern

Seit Mai 2016 spielen „Crush“ in der aktuellen Besetzung. Neben Rainer Herrmann (Gesang) und Hannes Wölfer (Gitarre) sind Patrick Kobel (Bass), Dirk Witter (Keyboards), Eric Bläß (Gitarre) und Christian Fichtner (Schlagzeug) dabei. „Wir alle harmonieren hervorragend. Wir haben den gleichen Musikgeschmack und verstehen uns super, was ja durchaus eine wichtige Voraussetzung ist“, schreibt die Band. zg

