Von dem Zuschuss profitiert die Region

Am Rande der offiziellen Weitergabe der Fördersumme durch Verkehrsminister Winfried Hermann (r.) an Gunnar Nehrke, Geschäftsführer des Bundesverbands Carsharing, bleibt Zeit für einen Austausch mit Anbietern wie Miriam Caroli von Stadtmobil Rhein-Neckar aus Mannheim. Stadtmobil Rhein-Neckar hat unter anderem vier Standorte in Schwetzingen.

© Bauroth