Von der Berufsvorbereitung bis zum kompletten Abi

Die Ehrhart-Schott-Schule im Zentrum beruflicher Schulen ist mehr, als eine gewerbliche Berufsschule. Neben der klassischen dualen Berufsschule für die Ausbildungsberufe Mechatroniker, Kfz-Mechatroniker, Tischler und Friseur präsentiert sich die ESSS mit weiteren Schularten – ist sozusagen ein Vollsortimenter. Vom Hauptschulabschluss über mittlere Reife, Berufsschulabschluss, Fachhochschulreife, Fachschulabschluss bis hin zum Abitur ist hier jeder Abschluss möglich, viele davon auch als Abendschule.

Schüler mit der mittleren Reife oder dem Versetzungszeugnis in die 10. oder 11. Klasse eines Gymnasiums können am Technischen Gymnasium das allgemeine Abitur in drei Jahren erwerben. Zwei Profile – Mechatronik und Technik plus Management werden angeboten. Seminarkurse zur Roboter- und Tabletprogrammierung, Erstellung von Fertigungssteuerungen auf Basis von Internet of Things (Industrie 4.0) stehen hier auf dem Programm. Die ESSS ist stolz auf ihre in der Region einmalige technische Ausstattung – inklusive Lernfabrik 4.0.

Die ESSS ist Vorreiter in vielen Bereichen der Digitalisierung, viele Klassen sind mit Tablets ausgestattet, die einen vernetzten digitalen Unterricht ermöglichen. Mit Erasmus+ und Schulpartnerschaften in Italien, Spanien, Litauen sowie mit Sprachkursen in Großbritannien kann die Schule punkten. Für alle, die schon eine abgeschlossene Berufsausbildung oder mehrjährige Berufserfahrung haben, bietet die ESSS hochqualifizierte Abschlüsse an der Fach- und Meisterschule sowie dem Berufskolleg zum Erwerb der Fachhochschulreife im Tages- oder Abendunterricht. Auch die Weiterbildung zum Staatlich geprüften Techniker kann in Vollzeit oder Teilzeit erfolgen, ist in den Fachrichtungen Maschinentechnik und Automatisierungstechnik möglich und ist einem Studienabschluss mit dem Bachelor gleichgestellt (EQR 6).

Auch während der dualen Ausbildung ist schon der Erwerb der Fachhochschulreife möglich durch den Besuch von einigen Stunden Zusatzunterricht in den Fächern Deutsch, Englisch und Mathematik und die Teilnahme an den Fachhochschulreifeprüfungen. An der zweijährigen Berufsfachschule und am Technischen Berufskolleg können Schüler je nach Eingangsvoraussetzungen mit einschlägigen Inhalten ihre Chancen auf dem Ausbildungsmarkt steigern oder sich mit der Fachhochschulreife eine Tür in die akademische Laufbahn eröffnen.

Die einjährigen Berufsfachschulen in den Bereichen Friseur, Holz, Metall und Kfz vermitteln orientierende Eindrücke. zg

Info: Weitere Infos und Anmeldung unter www.esss.de

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 03.04.2020