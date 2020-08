Von der Magd bis zum Krimi

Der Schlossgarten bietet auch während der Corona-bedingten Beschränkungen ein abwechslungsreiches Führungsprogramm: Samstags finden um 14 Uhr die beliebten klassischen Gartenführungen statt. Sonntags stehen Sonderführungen auf dem Plan: Beispielsweise der „Tod im Tulpenbeet“ am Sonntag, 16. August. Besonders für Familien geeignet sind die Themenführungen „Aufgeblüht – Hofleben im Garten“ am 30. August sowie „Vom Bohnensüppchen und dem Pfau im Federkleid – die Küchenmagd Liesel erzählt“ am 23. August.

Die sonntäglich um 14 Uhr im Ehrenhof startenden neu konzipierten Themenführungen beleuchten verschiedene Facetten des Schlossgartens, beispielsweise das dort früher übliche kurfürstliche Hofleben, einen Kriminalfall oder die Bedeutung des Gartens für die Küchenmagd.

Bauten wieder zugänglich

Auch die Moschee und das Badhaus sind wieder geöffnet. Und damit die Gäste diese beiden berühmten Parkbauten richtig kennenlernen können, bieten die Staatlichen Schlösser und Gärten Kurzvorträge an: Samstags, sonntags und an Feiertagen finden diese in der Gartenmoschee und im Badhaus von 12 bis 16 Uhr im jeweils 30-minütigem Abstand statt. Die Vorträge sind im Eintrittspreis enthalten, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. zg

Info: Aber für die Führungen muss man sich anmelden unter Telefon 06221/65 88 80 oder E-Mail: service@schloss-heidelberg.com. Bei den Führungen gibt es eine beschränkte Teilnehmerzahl von 20 Personen.

