Anzeige

„Welchen Gebäudebestand können wir uns leisten und was passiert, wenn wir uns den nicht mehr leisten können?“ Die Beantwortung dieser Fragen sei eine wichtige Zukunftsaufgabe aller Gemeinden. Mit dem Masterplan für Gebäude seien aber keineswegs Einzelmaßnahmen in Kirchengemeinden entschieden. Die Hauptberuflichen, Kirchenältesten und Synodalen werden in alle Entscheidungen einbezogen.

Patricia Schneider-Winterstein berichtete aus der Projektidee des Kirchenbezirkes, religionspädagogische Angebote in Kindertagesstätten zu fördern. Sie erzählte von vielen Besuchen in Einrichtungen, in denen sie wahrnehmen konnte, dass es ein lebendiges religiöses Leben in den evangelischen Kindertagesstätten der Region gebe. Vorsitzender Detlev Schilling zeigte sich erfreut, dass auch „evangelisch“ drin sei, wenn „evangelisch“ draufstehe.

Die Wirkung von evangelischen Kirchengemeinden ist Thema der zweiten Projektstelleninhaberin Jutta Reick. Mit einer Checkliste für die Gemeinde bat sie die Anwesenden, nachzuschauen, ob Kirchengemeinden einladend seien. Die Synode wird sich bei ihrer Tagung im Herbst ausführlich diesem Thema stellen.

Immer offen für neue Vorschläge

Dekanin Annemarie Steinebrunner dankte in ihrem Bericht für die gute Zusammenarbeit der letzten zehn Jahre. Sie freute sich über die stabilen Haushaltszahlen und bat die Synodalen, weitere Projektideen vorzuschlagen, um den Kirchenbezirk voranzubringen. Den Haushalt 2018/19 stellten Walter Funk und Simone Heitz vor. Die Zahlen waren sorgfältig aufbereitet, so dass es der Synode leicht fiel, das Vertrauen auszusprechen. Er wurde ohne Gegenstimmen verabschiedet.

Gemeindediakonin Margit Rothe dankte für die gute Zusammenarbeit in den Kirchengemeinden bei ihrer Aufgabe für „Flucht und Migration“. Die Stelle der Beauftragten könne neu besetzt werden, nachdem Rothe in die Kirchengemeinde Schwetzingen gewechselt ist. Doris Eckel-Weingärtner aus der evangelischen Erwachsenenbildung lud zum Jubiläumsempfang 50 Jahre EEB ein. zg

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 18.04.2018