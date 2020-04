Schwetzingen.Die Spargelernte steht vor der Tür: Wenn es am Wochenende wärmer wird, wird auch der Freilandspargel wachsen. Die Nachricht, dass nun doch 40 000 Erntehelfer einreisen dürften, ist zwar für die Landwirte ein Hoffnungsschimmer - aber mehr auch nicht. Die Schwetzinger Spargelbauern rechnen eher nicht damit, dass die Mitarbeiter zeitnah kommen können.

„Ich versuche nun, einen Flug zu bekommen, um wenigstens ein Paar Helfer aus Rumänien einfliegen zu lassen“, berichtet Ulrich Renkert. Allerdings stehe noch nicht fest, welche Auflagen von den Arbeitern erfüllt werden müssen, um einreisen zu dürfen. Und die Landwirte wissen nicht, ob die 40 000 nach einem Schlüssel verteilt werden oder einfach nach dem Motto: Wer zuerst kommt, mahlt zuerst. „Ob welche kommen und wie viele, das ist alles ungewiss“, erzählt Sonia Schäufele vom gleichnamigen Spargelhof im Forst zwischen Schwetzingen und Ketsch. Sie hat ständig Kontakt zu ihrem rumänischen Team, das beinahe schon dagewesen war: „Ich hatte den Flug gebucht, aber dann wurde die Einreise gestoppt. Jetzt muss ich schauen, dass ich mein Geld zurückkriege.“

Mit Studenten überbrücken

Für den Anfang baut sie jetzt auf die Unterstützung ihrer Kinder. Ähnlich läuft es beim einzigen innerstädtischen Spargelbetrieb in der Invalidengasse: Elfriede Fackel-Kretz-Keller spannt die komplette Familie ein, die ohnehin immer kräftig mithilft. „Von dreieinhalb bis 88 - alles auf dem Acker“, lacht sie. Die kleine Enkelin Mila gehört da genauso dazu wie ihre Mama, Ex-Spargelkönigin Katharina Becker, und Uroma Ilse Fackel-Kretz (kleines Bild). Die Seniorchefin ist unverwüstlich: „Die sticht mir immer noch was vor“, staunt Tochter Elfriede, die an diesem Samstagmorgen auch drei externe Helfer einlernt: zwei Schüler und ein befreundeter Flüchtling aus Gambia. „Mit denen gehe ich stechen üben“, freut sie sich.

Auch Ulrich Renkert nutzt die Angebote neuer Helfer: „Ich versuche, die Ernte mit einigen Studenten zu überbrücken.“ Allerdings ist er doch recht skeptisch, ob die jungen Leute die Arbeit leisten können. „Aber mir bleibt keine Wahl, ich muss es versuchen“, erklärt er. Auch Sonia Schäufele teilt die Skepsis angesichts einiger Anfragen von Beschäftigten aus der Gastronomie. Der eine habe nicht jeden Tag kommen wollen, der andere nur wenige Stunden. „Aber ich brauch die halt regelmäßig.“ Und ein anderer habe sich das Geld „schwarz“ verdienen wollen: „Und das geht gar nicht.“

Wenn es am Wochenende losgeht, wollen sie und ihr Mann Bernd auf dem Hof auch für die die Umsetzung der notwendigen Hygienevorschriften sorgen: „Wir werden einen Schutz vor die Garage bauen.“

Die Hoffnung, dass es doch noch eine halbwegs normale Spargelsaison werden kann, hat sie noch nicht aufgegeben. Aber ohne Einbußen wird es nicht gehen, verdeutlicht Ullrich Renkert: „Klar ist jetzt schon, dass ich ungefähr ein Drittel meiner Fläche nicht ernten kann.“

Auch er will aber die Flinte noch nicht Korn - oder vielmehr ins Spargelfeld - werfen: „Ich kann nur hoffen, dass sich die Situation bald normalisiert und ich die Ernte noch einigermaßen über die Bühne bringen kann.“

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 03.04.2020