Anzeige

Ein Plädoyer für den Jazz

Zum anderen weiß die japanische Tastenkünstlerin jedoch auch ganz genau, wie sie ein öffentliches Publikum locken muss. Durch Teilnahmen an Events wie dem Straßenmusikfestival in Würzburg bestens auf das flüchtige Publikum als rares Gut vorbereitet, verwebt sie zärtliche Blues-Klassiker mit funkigen Uptempo-Nummern und hält so auch all jene Zuhörer bei der Stange, die sich in die Reize des Jazz noch nicht verliebt haben – und es nach diesem zärtlichen Open-Air-Konzert doch könnten. Denn wenn Frank Sinatras „Girl From Ipanema“ sich mit Bud Powells „Cleopatra’s Dream“ vermischt, ist es nicht nur Matsushita, sondern auch ihr Mann und Bassist Markus Krämer sowie ihr achtjähriger Sohn Fumiya an der Gitarre, die den eigenen Arrangements die Krone aufsetzen. Ob Passanten, die zu Fuß unterwegs sind, zumindest für einen kurzen Augenblick innehalten oder die Gäste des „Kaffeehauses“ dem sanften Klangschauspiel bis in die Dämmerung hinein lauschen:

Am Ende ist dieser Abend auf dem Schlossplatz nicht nur ein herrliches Plädoyer für die Jazzinitiative, sondern für den Jazz als Ganzes.

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 28.05.2018