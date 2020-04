Von Fotoaufruf bis digitalem Kreuzweg für Kinder

Die Kirchen gehen derzeit neue Wege, um auch in der Corona-Krise für die Gläubigen da zu sein. So lädt der evangelische Pfarrer Steffen Groß alle Hobby- und Profifotografen für den „For your soul“-Gottesdienst am Ostersonntag um 9.55 Uhr, der im Internet live übertragen wird, zum Mitmachen ein.

„Schicken Sie uns einfach ein Bild, das für Sie die Bedeutung von Ostern in dieser schwierigen Zeit am besten ausdrückt“, ruft Pfarrer Steffen Groß auf. Die Fotos dürfen maximal zwei Megabite groß sein und gehen per E-Mail an Klaus Gruber, klaus.gruber@gmail.com. Eine Auswahl der besten Bilder wird im Gottesdienst gezeigt.

Die Evangelische Kirchengemeinde bietet zudem einen digitalen Passions- und Osterweg für Kindergarten- und Grundschulkinder an: Gemeindediakonin Margit Rothe erzählt auf dem Youtube-Kanal „eki schwetzingen“ die Geschichte Jesu vom Einzug in Jerusalem über Gründonnerstag, die Kreuzigung am Karfreitag und schließlich die Auferstehung an Ostern. Dabei entsteht nach und nach ein Weg, der schließlich beim leeren Grab Jesu endet, an dem die Frauen von der Auferstehung erfahren. Lieder, die viele Kinder aus dem Religionsunterricht kennen, ergänzen die Erzählungen. Zum Schluss des Videos wird eine Bastelidee angeboten.

Offene Stadtkirche zum Beten

Auch wenn Gottesdienste und Konzerte in der Evangelischen Stadtkirche wie auch allen anderen Gotteshäusern wegen der Corona-Krise derzeit unmöglich sind, steht die Tür der Stadtkirche für Besucher offen: Tagsüber können alle Menschen guten Willens dort innehalten, Atem holen und an einer Gebetswand ihre Anliegen vor Gott bringen. Mutmachende Karten liegen zum Mitnehmen aus. Täglich um 12, 18 und 19.30 Uhr laden die Glocken zum individuellen Gebet ein. Zwischen 12 und 13 Uhr ist von Montag bis Sonntag ein Seelsorger in der Kirche ansprechbar. Außerdem liegen die Telefonnummern der Ansprechpartner aus. „Wir sind gerade jetzt erreichbar für Sie!“, lautet die Botschaft der Kirchengemeinde. Der Zutritt zur Kirche ist nach der aktuell gültigen Rechtslage höchstens fünf Personen zur gleichen Zeit erlaubt. „Bitte halten Sie sich an diese Regel und warten notfalls kurz vor der Kirche“, sagt Pfarrer Groß. Normalerweise ist die nördliche Seitentür (gegenüber dem Luthersaal) geöffnet. sg/zg

Info: Zu den Onlineauftritten der Kirchengemeinde geht es unter www.ekischwetzingen.de und auf Youtube „eki schwetzingen“

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 09.04.2020