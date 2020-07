Von „Goedecke“ bis „Samen-Hechler“

Umfassende Straßensanierungen in der Innenstadt so wie jetzt in der Karlsruher Straße sind ein immer wiederkehrendes Ereignis. Unser Blick in die Geschichte zeigt die Schlossstraße im Jahr 1966. Links ist die katholische Pankratius-Kirche zu sehen, ganz rechts das alte Schweinfurth-Haus – das gegenüber dem Rathaus an der Ecke zur Zeyherstraße stand. Gut zu erkennen ist das Schaufenster des Lebensmittelladens „Goedecke“, der hier jahrelang beheimatet war und später in die Mannheimer Straße zog.

Auch das Levi-Haus direkt daneben Richtung Hotel „Adler Post“ gibt es nicht mehr. Das Gebäude der Gebrüder Levi, die im 19. Jahrhundert von Ketsch nach Schwetzingen kamen, stand an der Stelle des Anbaus des Hotels. Ein Teil der Familie konnte in die USA fliehen, die Schwetzinger Nationalsozialisten nutzten das Gebäude für die Unterbringung von SS-Einheiten. Im Levi-Haus war übrigens von 1955 bis 1968 die Stadtbücherei untergebracht. Ein nächtlicher Brand mit erheblichem Wasserschaden an den Büchern beendete die Nutzung dieses Gebäudes als Bücherei. Es erfolgte der Umzug in das ehemalige Stadtbauamt. Das Haus musste abgerissen werden.

Auf der linken Seite sind hinter der Kirche die Firma „Samen Hechler“ (heute Juwelier am Schloss), das ehemalige Hotel „Löwe“ (erbaut 1870) und ganz hinten am Schlossplatz das heutige Brauhaus „Ritter“ zu erkennen. Die Schlossstraße war früher übrigens als Gemeine Straße die Verbindung zwischen der Karlsruher- und der Dreikönigstraße.

Freitag, 17.07.2020