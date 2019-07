Von Harfenklängen angelockt

Gitarre, Trompete, Violine, Blockflöte und Klavier: Diese – und noch weitere Instrumente – schallen durch die Gänge der Musikschule. Kinder huschen aus dem Raum, in dem Christian Satzinger die Klarinette vorstellt und tasten sich neugierig in das Zimmer, in dem eine Posaune steht. Beim Tag der offenen Tür der Musikschule hat jedes Kind – und auch Erwachsene – die Möglichkeit, alle Instrumente auszuprobieren. „Wir haben auch kindgerechte Instrumente da. Also eine kleine Geige, Flöten mit gebogenem Kopfstück oder eine Taschentrompete. Diese Instrumente haben ein etwas leichteres Gewicht und und sind so für die Kinder besser zu handhaben“, erklärt Musikschulleiter Roland Merkel. „Die Lehrer sehen schnell, ob ein Kind besser mit einem Streich- oder einem Blasinstrument zurechtkommt. Es gibt natürlich auch Mädchen und Jungen, die können fast alles spielen.“

Wenn Kinder sich wirklich mit einem Instrument identifizieren, sei auch die Abbruchquote um einiges geringer. Deshalb sei es wichtig, dass Kinder sich freiwillig für ein Instrument entscheiden „und nicht, weil die Eltern zu Hause ein Klavier haben und aus diesem Grund damit anfangen.“

Finger tasten sich an die Saiten

Sonal hat also alles richtig gemacht: „Ich bin hier vorbeigelaufen und fand den Klang so schön“, sagt die Neunjährige, die an einer Hakenharfe sitzt und die Saiten zupft. Klavier, Querflöte und Saxofon hat sie schon ausprobiert – und das soll noch nicht alles sein. Rachel Kelz spielt schon seit etwa 26 Jahren Harfe und bringt Sonal gerade das Lied „Alle meine Entchen bei“.

Die Harfe lehnt am Schlüsselbein des Mädchens, die Finger tasten sich an den Saiten entlang. Als die Klänge des Kinderliedes erklingen, grinst sie übers ganze Gesicht. „Ich hab’ vorher noch nie Harfe gespielt, aber es macht mir sehr großen Spaß.“

Eine Zeit lang sei die Harfe für viele Menschen nicht so sehr präsent gewesen, „aber in den vergangenen Jahren ist sie immer mehr im Kommen“, erklärt Musikpädagogin Kelz. Ihre Musikschulklassen haben sich von drei Teilnehmern auf zwölf gesteigert. „Und das sind nicht nur junge Mädchen, zu mir kommen auch Männer oder sogar eine 61-jährige Frau.“ Für dieses Instrument gebe es keine Altersgrenze.

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 15.07.2019