Von Hip-Hoppern und der Flucht in eine andere Welt

„Wir sind es wert“ – so lautet der Titel einer Kurzgeschichte von René Mrgan. Sie erzählt die authentische Geschichte eines Hip-Hoppers vom Heidelberger Emmertsgrund, dessen Vater Kroate ist. Für diesen Text bekam Mrgan im Jahr 2004 den zweiten Preis des Erzählwettbewerbs an der Julius-Springer-Schule, einer kaufmännischen Schule in Heidelberg, verliehen. Der erste Preis ging an Philipp Strnad. In seinem Text „Eurovision“ fragt er sich, wie es mit Europa klappen kann, wenn es in einem multikulturellen Dreipersonenhaushalt schon nicht klappt.

Diese zwei und 125 weitere preisgekrönte Geschichten verstauben aber nicht einfach in Aktenordnern, sondern sind nun veröffentlicht worden. In der Anthologie „Wir sind es wert“, herausgegeben von Marie-Luise-Hiesinger, sind die Siegertexte des Erzählwettbewerbs an der Julius-Springer-Schule der vergangenen 27 Jahre zusammengefasst. In diesem Jahr hat Sarah Wallner, Auszubildende zur Medienkauffrau Digital und Print bei der Schwetzinger Zeitung im dritten Lehrjahr, den ersten Preis im Erzählwettbewerb gewonnen. Auch Vanessa Schäfer, die ihr Volontariat bei der Schwetzinger Zeitung absolvierte, und Michael Baudermann, Verkaufsleitung Schwetzingen und Mediaberater, haben bei diesem Wettbewerb bereits Preise gewonnen – Schäfer den ersten Preis und Baudermann den Sonderpreis. Beide Texte sind in „Wir sind es wert“ zu finden.

Begonnen hat alles im Jahr 1993 mit einem Experiment an der Julius-Springer-Schule. An einem Ort, an dem es keiner vermutete, fischte die damalige Deutschlehrerin Marie-Luise Hiesinger nach literarischen Perlen – und fand sie. Seitdem gibt es nun für Auszubildende und Vollzeitschüler einen Kurzgeschichten-Wettbewerb. Die Themen der Texte kreisen meist um individuelle Probleme: Trauer, den Verlust von Geborgenheit, unglückliche Familien, Beziehungen, den Geschlechterkampf, sexuelle Orientierung, Kommunikationsstörungen, Suchtverhalten und Scheitern. In den vergangenen Jahren kamen gesellschaftspolitische Inhalte dazu wie die Angst vor Abhängigkeiten in der digitalen Welt und antidemokratischen Entwicklungen. Hier kommen Jugendliche vieler Nationen und aus vielen Berufen zu Wort.

Namhafte Jury

In der Jury waren Verleger Manfred Metzner, Marie-Luise Hiesinger, Jakob Köllhofer, Leiter des Deutsch-Amerikanischen-Instituts in Heidelberg, und der bekannte Rapper Toni L. „Ich habe die Siegertexte gesammelt und finde das Ergebnis beeindruckend: Es sind literarische Dokumente aus mehr als einem Vierteljahrhundert, geschrieben von Jugendlichen, die eine kaufmännische Schule in Heidelberg besuchen, beurteilt von einer kompetenten Jury aus der Heidelberger Kulturszene. Auffällig ist natürlich, dass der größte Teil der Preisträger aus der Buchhändler- und Verlagsbranche kommt“, meint Hiesinger.

Ein einmaliges Angebot

Die SZ-Auszubildende Sarah Wallner gewinnt dieses Jahr mit der Kurzgeschichte „Drag me to hell“ den ersten Preis, wofür sie vom Börsenverein des Deutschen Buchhandels 500 Euro Preisgeld bekommt, um die Bedeutung dieses Erzählwettbewerbs aufzuzeigen.

Der Protagonist von „Drag me to hell“, Miro, hat sein bisheriges Leben einfach satt, lässt sich immer mehr gehen und verarbeitet seinen Frust durch Fertigpizzen und Alkohol. Seinen Bürojob würde er am liebsten schmeißen, will viel lieber die Welt sehen und sich ausleben. Denn Miro lebt ein Doppelleben, von dem seine Eltern – vor allem sein Vater – sicher alles andere als begeistert wären, wenn sie Bescheid wüssten. Dann erhält er plötzlich die Nachricht für ein einmaliges Angebot. Mit diesem könnte er sich endlich von seinen Ketten befreien. Allerdings würde das bedeuten, er müsste sein Geheimnis preisgeben und sein altes Leben hinter sich lassen. Ist er dazu in der Lage? zg

Info: Weitere Infos gibt’s unter www.jss-heidelberg.de/ erzaehlwettbewerb

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 05.06.2020