Von kreativen Mädchen

In den Sommerferien fand erstmals eine Märchenwerkstatt im Karl-Wörn-Haus statt. Fünf Mädchen trotzten den heißen Sommertemperaturen und entwickelten innerhalb einer Woche erstaunliche Kreativität. Aus einem behutsamen Versuch entstand nun ein ganzes Büchlein.

Ganz am Anfang stand das erklärte Ziel „etwas mit regionalen Sagen zu machen“, da diese heutzutage kaum mehr gepflegt, weitergegeben und so allmählich vergessen werden. Doch sollten diese Sagen nicht nur verlebendigt werden, sondern die Kinder sollten sich diese in einem kreativen Prozess selbst aneignen und weiterentwickeln. So entstand mit Märchenerzählerin Samiya Bilgin die Idee, Kinder auf Grundlage hiesiger Sagengeschichten eigene Märchen schreiben zu lassen und diese zu bebildern.

Spargel mit verarbeitet

Die an der Märchenwerkstatt beteiligten Mädchen suchten sich zunächst eine regionale Sagengeschichte aus, die sie im Anschluss mit der zum diesjährigen Spargeljubiläum passenden Vorgabe, den Spargel irgendwie in ihrer Geschichte unterzubringen, zu einem Märchen entwickelten. Nachdem jedes Mädchen ein eigenes Märchen geschaffen hatte, ging es an die Illustration der Geschichte.

Vor kurzem wurde das Ergebnis, die „Zauberhaften Märchen“ in Buchform, schließlich auf der Veranstaltungsbühne des Kurfürstlichen Weihnachtsmarktes unter großer Anteilnahme der Öffentlichkeit vorgestellt. Dieses Buch können Interessierte ab sofort im Karl-Wörn-Haus erwerben. Das Büchlein eignet sich natürlich bestens für große und kleine Märchenfreude als Weihnachtsgeschenk. zg

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 14.12.2018