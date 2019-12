Von Krippenspiel bis Rock – nicht nur leise und besinnlich

Die evangelische Kirchengemeinde lädt über die Weihnachtstage zu zahlreichen Gottesdiensten ein. Am frühen Nachmittag des 24. Dezember feiert Sibylle Holzwarth-Weis in der Kapelle der GRN-Klinik einen Gottesdienst mit Abendmahl, musikalisch mitgestaltet vom Posaunenchor.

Familien mit kleineren Kindern sind am Heiligabend eingeladen zu den Gottesdiensten mit Krippenspiel. Die mitwirkenden Kinder proben seit November für die Aufführungen in der St.-Josefskapelle und im Lutherhaus. Beide Gottesdienste beginnen um 15 Uhr. „Mitten in der Nacht“ ist der Titel des Krippenspiels im Lutherhaus, der Gottesdienst dort steht unter der Gesamtleitung von Pfarrer Mathis Goseberg. In der St.-Josefskapelle spielen die Kinder unter Leitung von Anja und Melanie Beck das Krippenspiel „Chrisi, der Wirt“. Es geht darin um ein Krippenspiel, in dem sich nicht jeder an seinen Text hält und dadurch den Ablauf der Weihnachtsgeschichte etwas verändert. Gemeindediakonin Margit Rothe leitet den Gottesdienst.

Im Melanchthon-Haus gestaltet Pfarrer Steffen Groß gemeinsam mit den Konfirmanden um 16 Uhr einen Familiengottesdienst mit Weihnachtsspiel. Eine Christvesper kann am Heiligabend im Melanchthon-Haus und in der Stadtkirche besucht werden. Im Melanchthon-Haus hält Pfarrer Steffen Groß die Gottesdienste um 16 Uhr und um 17.30 Uhr, musikalisch mitgestaltet von Dorothee Strieker an der Orgel. In der Stadtkirche predigt Pfarrer Mathis Goseberg um 17 Uhr. Kirchenmusikdirektor Detlev Helmer wirkt dort an der Orgel. Die Stadtkirche öffnet allerdings erst um 16.30 Uhr.

In der Heiligen Nacht feiert die evangelische Kirchengemeinde um 23 Uhr eine Christmette in der Stadtkirche, gestaltet von Pfarrer Steffen Groß. Der Posaunenchor Oftersheim-Schwetzingen bereichert den Gottesdienst durch sein musikalisches Mitwirken.

Zum Umtrunk eingeladen

Ein Weihnachtsgottesdienst mal anders, nicht leise und besinnlich, sondern laut und unüberhörbar: Bereits zum zweiten Mal feiert die evangelische Kirchengemeinde an den Weihnachtstagen „Rocking Christmas“. Am ersten Weihnachtstag um 19 Uhr lassen es die Musiker von „Matora“ im Lutherhaus krachen und Pfarrer Steffen Groß gestaltet dazu den passenden Gottesdienst. Im Anschluss sind alle Besucher zu einem Umtrunk eingeladen.

Das Vokalensemble setzt am zweiten Weihnachtsfeiertag eine festliche Tradition fort: Im Gottesdienst um 11 Uhr in der Stadtkirche wird die fünfte Kantate aus Bachs Weihnachtsoratorium mit Solisten und Orchester aufgeführt, Prälat Schächtele bindet sie in Liturgie und Predigt ein.

Am ersten Sonntag nach dem Christfest, dem 29. Dezember, gestaltet die Prädikantin Simone Heidbrink um 10 Uhr in der Stadtkirche einen interaktiven Baukasten-Gottesdienst zum Mitmachen. Detlev Helmer ist dabei für die musikalische Mitverkündigung zuständig.

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 23.12.2019