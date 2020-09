Von Kurfürst, Blitzableitern und Helden

Seit dem ausgehenden 18. Jahrhundert sind Schlösser und andere herausragende Bauwerke in der Kurpfalz vor Blitzeinschlägen geschützt. Der „Hemmer’sche Fünfstern“ sorgt seither für den nötigen Schutz. Der erste dieser Blitzableiter wurde am 17. Juli 1776 auf dem Dach des Schlosses Schwetzingen montiert. Auftraggeber war Kurfürst Carl Theodor, heißt es in einer Pressemitteilung der Staatlichen Schlösser und Gärten. Nach vielen verheerenden Bränden – nicht zuletzt dem des Heidelberger Schlosses – veränderte der aufgeklärte Herrscher mit dieser kleinen Maßnahme seine Welt und gab ihr mehr Sicherheit.

In schwierigen Situationen kann man unterschiedlich reagieren. Eine Möglichkeit: mit klarem Kopf nach einer Lösung suchen. Blitze und Unwetter waren oft der Grund für große Brandkatastropen – nicht zuletzt in der Kurpfalz. Spektakulärer Fall: 1764 hatte etwa ein Gewitter das Heidelberger Schloss in Brand gesetzt, das damit vollends zur Ruine geworden war. 1769 traf es den Schwetzinger Marstall. Solche Blitzeinschläge waren Naturkatastrophen gegen die es keine Hilfe gab.

Kurfürst Carl Theodor, ein Förderer der Wissenschaften, beschäftigte schon seit 1760 den Naturforscher und Jesuitenpater Johann Jakob Hemmer (1733 – 1790). Hemmer experimentierte im Mannheimer Schloss nach dem Vorbild des Amerikaners Benjamin Franklins mit elektrischer Ladung und Entladung. Und von Franklin stammte auch die wegweisende neue Idee, der Brandgefahr durch den Blitzeinschlag nicht mehr nur durch Hoffen und Beten, sondern naturwissenschaftlich zu begegnen.

Kurfürst Carl Theodor folgte dem Rat des Jesuitenpaters Hemmer, alle Schlösser und Pulvertürme in der Kurpfalz mit Blitzableitern zu versehen. Am 17. Juli begann die Montage des ersten „Hemmer’scher Fünfsterns“, so wurde der Blitzableiter genannt, auf den Dächern des Schwetzinger Schlosses. Dort ist er heute noch zu sehen.

Die Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg erinnern an diesen tatkräftigen Landesherrn innerhalb ihrer Heldenaktion für alle. Mit vier historischen Heldinnen und Helden aus der Geschichte des Landes verbindet sich die Frage: „Wer ist für Sie heute heldenhaft?“

