Von Niagarafällen bis nach New York

Es war inzwischen die zehnte Fernreise nach Übersee, die das reiselustige Völklein des Obst- und Gartenbauvereins nun zu den „Höhepunkten des Ostens“ in Kanada und den USA führte. Zwei Wochen lang wurden herrliche Städte und Gegenden besucht.

Nach der Landung in New Jersey standen zunächst Philadelphia und Washington auf dem Programm. Zudem wurde eine große Farm der „Amish“-People besucht, um deren Sitten, Gebräuche und die über 300-jährige Geschichte zu erkunden. In Washington wurde neben dem Capitol auch der Heldenfriedhof in Arlington besucht.

Unvergesslicher Panoramablick

Nächster Höhepunkt waren die Niagarafälle mit einem Abendessen auf dem Aussichtsturm. Einige entschieden sich für einen unvergesslichen Panoramablick mit dem Helicopter. Im nahen kanadischen Toronto lagen die Besichtigungsschwerpunkte auf dem ehemals höchsten Gebäude der Welt, dem CN-Tower und dem Ontariosee. Herrlich am nächsten Tag die Hauptstadt Ottawa und die Schifffahrt auf dem mächtigen Sankt-Lorenz-Strom mit seinem Nationalpark und den mehr als 1000 Inseln.

Nach einem spannenden Besuch bei den Wendake-Indianern galt es, das deutlich französisch geprägte Quebec kennenzulernen. Grandios auch die traumhaft gelegene Stadt Montreal, wo zufällig der Luxusliner Queen Mary II. vor Anker lag. Boston war auf US-amerikanischer Seite die nächste Station. Eine Stadt mit viel Geschichte und die Heimat der Harvard-Universität. Ebenfalls besucht wurden der sehenswerte Hafen mit einer Rundfahrt, der Freedom Trail, und der „Boston Common“ als ältester öffentlicher Park der USA.

Weiter ging es nach New York, wo ein riesiges Programm zu bewältigen war, darunter eine große Rundfahrt mit Stationen an Wall Street, Times Square, Rockefeller Center und der Gedenkstätte für das zerstörte World Trade Center. Mit dem Schiff ging es auf dem Hudson- und East-River um Manhattan in Richtung Freiheitsstatue und Ellis-Island.

Zwei Wochen herrliches Wetter krönten die herrliche Reise, die allen Teilnehmern lange in Erinnerung bleiben wird. rie

