Von Türöffnung bis Lebensrettung

Die Feuerwehr Schwetzingen musste in der vergangenen Woche zu diversen Einsätzen ausrücken.

So wurde sie am 15. November um 16.57 Uhr auf die BAB 6 gerufen. Dort war ein Motorradfahrer mit einem Pkw kollidiert. Das Motorrad wurde auf seinen angrenzenden Parkplatz abgewiesen und prallte führerlos gegen dort parkende Laster. Der Kradfahrer wurde bei dem Zusammenstoß auf die Fahrbahn geschleudert und verstarb (wir berichteten). Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle ab und leuchtete diese umfassend aus. Nach Abschluss der Unfallaufnahme wurden abschließende Tätigkeiten durchgeführt. Insgesamt war die Feuerwehr etwas mehr als viereinhalb Stunden im Einsatz.

In der folgenden Nacht wurde sie um 3.07 Uhr zu einem Brandmeldealarm in die Grenzhöfer Straße gerufen. Tagsüber musste eine Ölspur beseitigt werden. Am nächsten Tag wurden die Ketscher Kollegen und der Rettungsdienst mit der Drehleiter und der Schwerlastkorbtrage bei der Übergabe eines Patienten für den Rettungsdienst unterstützt. Am gleichen Tag folgte eine Türöffnung, zu der die Feuerwehr alarmiert wurde.

Kanalsystem wird belüftet

Am 20. November rückten die Einsatzkräfte aus Schwetzingen zusammen mit der Feuerwehr Plankstadt und Eppelheim nach Plankstadt zu einem Zimmerbrand aus. Dort rettete die Wehr eine Person und löschte den Brand. In den Abendstunden widmeten sich die Einsatzkräfte einem Gasgeruch. An der Einsatzstelle wurde das Kanalsystem belüftet und Kontrollmessungen durchgeführt. Ebenso an der Einsatzstelle waren die Stadtwerke sowie eine Fachfirma. Am darauf folgenden Tag wurde die Feuerwehr erneut zu einer Türöffnung in den Tilsiter Weg alarmiert. ma/zg

