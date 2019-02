Von Venus, Sternen und der Kurpfalz

Von der Venus, den Sternen und der Kurpfalz: Ein Vortrag von Dr. Thomas Bührke und Wolfgang Schröck-Schmidt in der Volkshochschule beschäftigt sich am heutigen Donnerstag von 19 bis 20.30 Uhr mit einer profunden Einführung zur Geschichte der Astronomie in der Kurpfalz, die auch ein gutes Stück Schwetzinger Geschichte ist. Denn dem Hofastronomen Christian Mayer sind etliche Entdeckungen zu verdanken. Ihm zu Ehren gibt es am Samstag, 23. Februar, auch wieder eine Astronomietagung im Palais Hirsch.

Am 20. August jährt sich der Geburtstag des Hofastronomen zum 300. Mal. Ihm verdankt die Kurpfalz bedeutende Errungenschaften: Am 6. Juni 1761 beobachtete er in Schwetzingen einen Venus-Transit. Vor allem Mayers Entdeckungen von Doppelsternen sorgten damals für heftige Diskussionen. Im Jahr 1773 vollendete er die erste genaue Karte der Kurpfalz, die „Basis Novae Chartae Palatinae“. Sie fand weltweite Verbreitung und gilt als Pionierarbeit für alle nachfolgenden Karten, wie wir sie heute verwenden. Es gibt eine Abendkasse (5 Euro). zg

