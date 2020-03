Von zu Hause aus abstimmen

Region.Die Wahlen für den neuen Pfarrgemeinderat stehen am nächsten Wochenende 21./22. März an. Aus gegebenem Anlass möchte die katholische Kirchengemeinde mit den Pfarreien Schwetzingen, Oftersheim und Plankstadt auf die Brief- und Onlinewahl aufmerksam machen, heißt es in einer Presseerklärung. Denn laut einer Mitteilung der Erzdiözese Freiburg entfällt nunmehr die Präsenzwahl in den Kirchengemeinden aufgrund der Situation rund um das Coronavirus.

Onlinewahl: Die erforderlichen Daten für die Onlinewahl ging den Wählern mit der Wahlbenachrichtigung zu.

Briefwahl: Die Briefwahl wurde bis Sonntag, 22. März, verlängert und kann entsprechend noch beantragt werden. Den Antrag kann man sich über das Pfarrbüro Schwetzingen, Schlossstraße 8, zukommen lassen. Beide Wahlarten enden am Sonntag, 22. März, um 12 Uhr.

Stimmabgabe und Kandidaten: Ein Flyer mit den 33 Kandidaten liegt in den Kirchen aus. Es wird ein gemeinsamer Pfarrgemeinderat gewählt. Jeder Wähler hat 25 Stimmen, jedem Kandidaten kann eine Stimme gegeben werden. Für die Pfarrgemeinde Schwetzingen können maximal elf, für Oftersheim und Plankstadt jeweils maximal sieben Kandidaten in das Gremium gewählt werden. Es dürfen nicht mehr als die angegebenen Stimmen pro Gemeinde vergeben werden.

Wahlpartys: Die Erzdiözeses Freiburg untersagt die öffentliche Ermittlung und Feststellung des Wahlergebnisses in der besonderen Form einer Wahlparty oder vergleichbaren Veranstaltung. zg

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 16.03.2020