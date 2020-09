Vor diesem Gespenst hat keiner Angst

Als zweite Folge der Reihe „Kinderoper“ der Tourneeoper Mannheim wurde im ausverkauften Palais Hirsch „Edgar, das gruselige Schlossgespenst“ aufgeführt. Das kindgerecht bearbeitete Stück bannte das junge Publikum mit allerlei Gruseligem und vielgestaltiger Musik.

„Ich finde es wichtig, dass Kinder hier in Schwetzingen Gelegenheit haben, mit Theater, mit Opernmusik in Kontakt kommen“, sagte Mario Heise aus Schwetzingen. „Vor allem, weil jetzt Ferien sind und weil in Zeiten von Corona wenig geboten wird, bin ich sehr glücklich, dass ich meiner Tochter Lilla (9 Jahre alt) und meinem Sohn Matthes (5) etwas Unterhaltsames an diesem Nachmittag bieten konnte.“ Auf die Frage, ob sie sich auch richtig gruselten, lachten die beiden Kinder und schüttelten energisch den Kopf. „Ich fand es eher lustig“, sagte Lilla, die sich über die Albernheiten des Schlossgespenstes köstlich amüsiert hat.

Weite Anreise

Eine Anreise von 168 Kilometern hat die Familie Elke und Daniel Peter mit ihrem neunjährigen Sohn Niklas aus Gebsattel bei Rothenburg ob der Tauber auf sich genommen, um die Vorstellung in Schwetzingen zu besuchen. Und sie erzählten auch gleich, wie es dazu kam: „Niklas hat beim Opernworkshop seiner Grundschule mitgemacht. Und er war von der Musik so begeistert, dass wir ihm sogar eine CD gekauft haben, die er sich seither immer wieder anhört“, berichtete stolz Mama Elke. Und Papa Daniel ergänzte: „Sie müssen wissen, dass die Tourneeoper Mannheim schon drei Mal in Gebsattel war, das war für die Kinder dort ein einzigartiges Erlebnis. Als Niklas erfuhr, dass sie in Schwetzingen auftritt, wollte er unbedingt bei der Aufführung dabei sein. So setzten wir uns ins Auto und fuhren nach Schwetzingen. Wir waren noch nie hier und haben auch sonst keine Verbindung zur Stadt“, betonte Daniel Peter. Die Intention der Tourneeoper, klassische Musik Kindern schmackhaft zu machen, scheint somit bestens zu funktionieren. Niklas strahlte über das ganze Gesicht, so sehr hat ihn das Stück „Edgar, das gruselige Schlossgespenst“ begeistert, erklangen doch wunderschöne und bekannte Arien aus Webers „Freischütz“, Mozarts „Zauberflöte“ und „Don Giovanni“, aus Bizets „Carmen“ oder dem „Zigeunerbaron“ von Johann Strauß. „Am besten haben mir die Tricks des Schlossgespenstes gefallen“, gestand er, „aber auch wie Violetta, das Zimmermädchen, gesungen hat.“

Großeltern nutzten ebenfalls die Gelegenheit, ihre Enkeln in die Kinderoper zu führen und haben damit einen guten Griff getan, wurde ihnen doch ganz schön was geboten: herrliche Opernarien und jede Menge komischer Situationen. Vom lustigen Edgar, einem waschechten Geist, waren alle begeistert. Und durch die eingängigen Lieder aus verschiedenen Opern bekamen die Kinder zudem einen Einblick in die Opernmusik.

Fantasievolle Kostüme

Oma Petra Mudrow aus Schwetzingen zum Beispiel räumte gegenüber unserer Zeitung ein, dass sie Opernmusik liebt und diese Liebe ihrer Enkelin Lina weitergeben möchte. Lina ist zwar erst acht Jahre alt, aber ihr gefiel das Stück über den Schlossgeist sehr gut. Sie fürchtete sich nicht vor ihm, teilte sie mit, „ich musste über ihn lachen“.

Ganz und gar bei der Sache war auch die zwölfjährige Sophie. Sie fand die Handlung besonders spannend, vor allem weil Violetta den unheimlichen Notar überlisten konnte, damit nicht die verhasste Familie Spinnenfleck das Schloss erbt. Auch die beiden Darsteller, die Sopranistin Tanja Hamleh und der Bariton Florian Küpper, hatten sichtlich Spaß. Virtuos sangen und spielten sie, schlüpften in die verschiedensten Rollen, wobei in der Gestaltung der Kostüme der Fantasie keine Grenzen gesetzt wurden. Mit ihrer Inszenierung voll rasselnder Ketten, herrenloser Rüstungen, schwarzer Katzen und wandelnder weißer Damen, unterstützt von den „Gespensterkindern“ im Saal, boten sie Groß und Klein eine amüsante Aufführung.

