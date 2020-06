Vor Mäheinsatz wird Areal nach Nestern abgesucht

Besucher, die derzeit im Naturschutzgebiet „Hirschacker“ unterwegs sind, können sich an einer kleinen Ziegen- und Schafherde sowie an zwei Eseln erfreuen, die einen wichtigen Beitrag zum Naturschutz leisten (wir berichteten). In einem abgezäunten Areal bewahren sie die vegetationsarmen Sandflächen vor einer Verbuschung, indem sie die jungen Triebe von Bäumen und Sträuchern abfressen und diese zum Absterben bringen.

Auf gehölzfreien Sandflächen wächst eine seltene und einzigartige Pflanzengesellschaft, die besonders an Trockenheit, Hitze und Nährstoffarmut angepasst ist. Sandspezialisten wie das Sonnenröschen und die Sandstrohblume vertragen keine Beschattung durch Gehölze und deren Nährstoffeintrag durch die abfallenden Blätter im Herbst. Doch die vierbeinigen Helfer fressen nur selektiv. Sie verschmähen zum Beispiel Pflanzen, die Bitterstoffe enthalten. Hier, sowie im Großteil des nicht beweideten Areals, kommt dann der Pflegetrupp des Naturschutzbundes (Nabu) zum Einsatz. In enger Absprache mit der Naturschutzbehörde und dem Pflegemanager des Gebietes werden bestimmte Teilflächen gemäht und es werden nicht-einheimische Pflanzen, so genannte Neophyten, ausgehackt. Flächen mit dem schnellwüchsigen Landreitgras müssen mehrmals im Jahr gemäht und abgerecht werden, damit das Landreitgras nicht die seltenen Sandrasenpflanzen überwuchert.

Kompromisse notwendig

Der Nabu-Pflegetrupp ist dann natürlich auch auf Flächen abseits der Wege im Einsatz. Der Einsatz beschränkt sich auf den einzelnen Teilflächen jedoch auf nur wenige Tage im Jahr. Dabei wird ein besonderer Augenmerk auf die möglichen Gelege der vom Aussterben bedrohten Bodenbrüter Heidelerche und Ziegenmelker gelegt. Die Flächen werden vor dem Arbeitseinsatz sorgfältig nach Nestern abgesucht. Eine kurzzeitige Überschneidung von Brutsaison und Pflegearbeiten lässt sich nicht vollständig vermeiden, da bestimmte Gehölze wie die Robinie und die Spätblühende Traubenkirsche gerade durch eine Mahd im Frühsommer besonders geschwächt werden. Manchmal müssen bei der Pflege Kompromisse geschlossen werden, um möglichst viele unterschiedliche Arten zu erhalten, heißt es seitens des Nabu. zg

