Voraussetzung: Betroffene müssen der Datenspeicherung einwilligen

Zum Thema Datenschutz und Vorsorge hat der Eigentümerverband Haus und Grund der Region Schwetzingen-Hockenheim Interessierte zu einem Immobilien- und Erbrechtsforum ins Bassermannhaus eingeladen.

Private Vermieter erheben und erhalten zwangsläufig persönliche Daten von Mietinteressenten und Mietern wie etwa die Schufa-Auskunft, eine Bankverbindung oder Ergebnisse einer Verbrauchsabrechnung. Aus diesem Grund sind sie von der seit Mai 2018 europaweit geltenden Datenschutzgrundverordnung betroffen. Im Umgang mit den ihnen anvertrauten Daten müssen sie daher die entsprechenden Vorgaben beachten, da anderenfalls hohe Bußgelder oder Schadensersatzansprüche von Mietern drohen.

Fachanwalt Wolfgang Reineke erläuterte im ersten Teil der Veranstaltung die Grundzüge der Regelung. Ganz oben steht die Einwilligung der Betroffenen für jede Art von Speicherung – nicht nur die elektronische. Kommt es zu keinem Abschluss, muss alles sofort gelöscht werden. Bei einem Vertrag gilt der Grundsatz der Datensparsamkeit: „So viel wie nötig, so wenig wie möglich.“ Die Datenerhebung ist nur zulässig, zum Beispiel, wenn die Verarbeitung für die Erfüllung eines Vertrages oder zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen erforderlich ist. Diese Zusammenhänge wurden anhand praktischer Beispiele erläutert. Die Dauer der Datenspeicherung ist unterschiedlich. Im Fall einer ausstehenden Nebenkosten- oder Kautionsabrechnung etwa kann die Löschung durchaus längere Zeit in Anspruch nehmen, abhängend vom Einzelfall. Ein Merkblatt zur Datenschutzverordnung gibt es auf der Internetseite des Vereins unter www.haus-und-grund-region-schwetzingen-hockenheim.de.

Zugriff auf alle Unterlagen

Der Fachanwalt für Erbrecht, Michael Rudolf, erklärte im zweiten Teil etwas zum Thema „Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung“. Wer alters- oder krankheitsbedingt nicht mehr in der Lage ist, seine Angelegenheiten selbst zu regeln, benötigt einen Vertreter. Hat der Betroffene keinen Bevollmächtigten bestellt, so erhält er vom Betreuungsgericht einen Betreuer zugewiesen, häufig eine fremde Person mit Zugriff auf alle relevanten Unterlagen und Konten. Dies, so der Referent, sei in der Regel nicht im Interesse der Angehörigen und deshalb auszuschließen. Man sollte auch festlegen, wie das Hab und Gut zu verwalten ist, beispielsweise wie man im Pflege- oder Krankheitsfalle behandelt und versorgt werden will. Zum Beispiel Pflege in den eigenen vier Wänden, bestimmte Pflegeeinrichtung, Vorgabe der Pflegestandards und so weiter. Wichtige Entscheidungen sollten nur nach Rücksprache mit anderen Vertrauenspersonen getroffen werden. Wer bei Wegfall des Bevollmächtigten zu seiner Vertretung befugt sein soll, sollte ebenso geregelt sein, wie die Frage, ob der Bevollmächtigte eine Vergütung erhält und in welchem Umfang er für seine Tätigkeit haftbar gemacht werden kann, beziehungsweise Rechenschaft über sein Tun abzulegen hat. Abschließend empfahl der Referent, die Vorsorgeregelung auf die Lebensumstände abzustimmen und nicht auf Schriftstücke aus Broschüren oder aus dem Internet zurückzugreifen. zg

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 01.02.2019