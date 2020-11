Vorfreude auf Kuschelpulli und Spielzelt

Ein Junge wünscht sich „ein ferngesteuertes Auto (robust)“. Ein anderer würde sich über „eine Jogginghose und Süßigkeiten“ freuen. Ein Kind möchte gerne „Schuhe und Socken Größe 38“, ein Mädchen hofft auf „eine elektrische Zahnbürste Eiskönigin“. Kuscheltier, Kopfhörer, Rucksack, Wecker, PC-Tastatur, Fußball und Schienbeinschoner sind weitere Wünsche, die es zum Weihnachtsfest zu erfüllen gilt.

Der kurfürstliche Weihnachtsmarkt findet dieses Jahr wegen der Corona-Pandemie nicht statt, doch der Aktion „Kindertraumbaum“ für bedürftige Mädchen und Jungen war am Samstagnachmittag der gewohnte Erfolg beschieden. Vor 13 Jahren hatten Antonia und Tibor Wettstein die beliebte Benefizaktion ins Leben gerufen. Seitdem wurden mehr als 2500 Geschenke überreicht und rund 20 000 Euro an Spenden gesammelt. Die Stadt sowie die Wohlfahrtsverbände Diakonie und Caritas waren von Anfang an mit von der Partie und sorgten so dafür, dass jedes Kind zu Weihnachten ein Geschenk bekommen kann, auch wenn die Eltern dafür nicht genügend Geld haben.

Eigentlich hätten die Wünsche während der ersten beiden Tage des Weihnachtsmarktes am Tannenbaum hängen sollen. Das war nicht möglich, so dass der Ablauf am Baum vor dem Palais Hirsch geändert werden musste. Die Befürchtungen von Antonia Wettstein, dass wegen der Hygienevorschriften nicht genügend Unterstützer gefunden werden könnten, zerstreuten sich schnell. Die 270 Wunschzettel gingen ratzfatz weg. Viele hatten den Aufruf in dieser Zeitung und ihren sozialen Netzwerken gelesen und geteilt – die Menschen in der Region halten zusammen, helfen einander, vor allem, wenn es um Kinder geht.

Beim Rundgang gegen den Uhrzeigersinn durften sich Interessierte die Weihnachtswünsche der Kinder aussuchen. Damit der Andrang am Traumbaum nicht zu groß wurde, lagen noch Listen aus, aus denen die Wünsche direkt herausgesucht werden konnten. Die Wunschzettel waren über den Tafelladen „Appel & Ei“ und die Beratungsstellen des Caritasverbandes und des Diakonisches Werkes an die Kinder ausgegeben worden. Auch die Kindergärten hatten wieder bedürftige Mädchen und Jungen gemeldet. Die genaue Zahl von armen Familien lasse sich nicht beziffern. Vor allem in den Schulen gebe es wohl eine hohe Dunkelziffer, weil Kinder sich nicht trauten, etwas zu sagen, schätzt Amtsleiter Wolfgang Leberecht. Tibor Wettstein dankte allen Schenkern, Spendern, Unterstützern und Sponsoren sowie der Stadt, die stets den Baum stellt und die Wunschzettel laminiert. Das Wetter war angenehm trocken. Ab und zu schaute sogar die Sonne hinter den Wolken hervor.

Sportsachen sind gefragt

Zur Kaffeezeit kamen viele Spaziergänger, um den Kindertraumbaum zu umrunden. Marion Kirzenberger macht schon seit vielen Jahren mit. Sie nimmt immer drei Wunschzettel, manchmal auch mehr. Dieses Mal war die Bitte nach einem Fußball dabei. Christine und Klaus Wonner suchen sich abwechselnd Mädchen oder Jungen raus. In diesem Jahr sind zwei Buben dran. Demnächst werden ein Paar neue Schuhe und ein Spielzelt besorgt. Viele Kinder wünschen sich etwas zum Anziehen, meistens schicke Sportbekleidung. Aber auch Spielsachen stehen hoch im Kurs.

Einige Spenden waren schon vorher eingegangen, etwa von der Initiative „Schwetzingen hilft“ oder vom Waldorfkindergarten. Katrin Weber, Nadine Bauer und Kevin Demovic von der Hochschule für Rechtspflege brachten am Samstagnachmittag noch eine Spende von 1000 Euro vorbei. Eigentlich hatten die angehenden Rechtspfleger und Gerichtsvollzieher das Geld für die Abschlussfeier nach dem Examen verwenden wollen. Doch die Jahrgangsfete musste wegen der Corona-Pandemie ausfallen. Gut 5000 Euro seien jetzt schon eingetroffen, meldete Antonia Wettstein eine überaus erfreuliche Bilanz. Weiteres Geld sei willkommen, sollten mehr Spenden eingehen als benötigt, werden die im Kinderförderfonds Südliche Kurpfalz verwendet. Die Initiative von Diakonie und Caritas unterstützt damit Kinder aus einkommensschwachen Familien in der Region, damit die an den Angeboten in den Bereichen Bildung, Sport, Kultur und Freizeit teilhaben können. Die Mädchen und Jungen erhalten so eine individuelle Förderung, etwa durch Sportbekleidung oder einen Beitrag zum Musikunterricht.

Heike Setzer war zum ersten Mal am Kindertraumbaum. Sie suchte sich ein „Super Mario“-Spiel für einen Jungen aus. Ihre Freundin Evelyn Rupp schnappte sich ebenfalls einen Wunschzettel, sie möchte damit ein Mädchen mit einem flauschigen Kapuzenpullover überraschen.

