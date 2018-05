Anzeige

Die ganz großen Pianisten-Namen sind in Schwetzingen ja mittlerweile seltener im Angebot. Bedauerlicherweise. Doch das gibt auch die Gelegenheit, auf Musiker zu treffen, die man bislang weniger beachtet hat: Der Brite Christian Blackshaw, immerhin schon 69 Jahre alt, ist hauptsächlich in seiner Heimat ein Begriff, etwa durch einen Mozart-Zyklus in der Wigmore Hall in London.

Auch in Schwetzingen fängt er mit Mozart an, und dessen 1788 abgeschlossene F-Dur-Klaviersonate ist der Ausgangspunkt eines Programms, das sich „vorletzten“ Werken widmet. Spät- und Reifewerken. Großen Ernst strahlt dieser Mozart aus, auch eine ungewohnte Kargheit, die bisweilen fast zur Nacktheit wird. Es gelten strenge kontrapunktische Gesetze. Blackshaw stellt dies unbestechlich fest, artikuliert in konsequentem Non-Legato.

Weiter Weg

Dass sein interpretatorisches Besteck und sein Sensorium aber auch ganz andere Facetten kennen, wird bei Beethoven und der E-Dur-Sonate Opus 109 deutlich, wo Blackshaw (nicht nur) im Finale einen weiten Weg zurücklegt: vom Gesang in den pedalgetränkten pianistischen Spezialeffekt. Doch sind das immer „immanente“ Deutungen, keine Zurschaustellungen. Solche Vorzüge des von der Welt ein wenig abgekehrten Inseldaseins demonstriert der Brite Blackshaw auch bei spätem Schubert, was im Schlusssatz der c-Moll-Sonate einen beinahe befreienden Charakter annimmt. Als er sich in seine Zugabe versenken will, den ersten „Moment musical“ mit seinem Biotop aus simulierten Horn- und Kuckucksrufen, wird im Mozartsaal, wie schon davor, leider ein zweiter „Kuckuck“ laut: ein Hörgerät. Auch das gehört zu neuzeitlichen Festspielen.