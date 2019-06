Vorschläge für Kandidaten

Pfarrer Steffen Groß hält am Pfingstsonntag, 9. Juni, die evangelischen Gottesdienste – zuerst um 10 Uhr in der Stadtkirche und im Anschluss um 11.15 Uhr in der St. Josefskapelle im Stadtteil Hirschacker.

Musikalisch werden beide Gottesdienst von Dorothee Strieker an der Orgel mitgestaltet.

An diesem Sonntag wird in der Kirchengemeinde erstmalig im Gottesdienst dazu aufgefordert, Kandidaten für die Kirchenwahlen am 1. Advent vorzuschlagen. In den nächsten Wochen können dann aus der Gemeinde Vorschläge gemacht werden, welche Personen für das zu wählende Gremium kandidieren sollten.

Am Pfingstmontag sind alle eingeladen zu einem ökumenischen Gottesdienst um 11 Uhr in St.-Pankratius. Dort gestalten die Pfarrer Friedbert Böser und Steffen Groß sowie Diakon Steffen Haubner den Gottesdienst gemeinsam. zg

