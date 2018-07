Anzeige

Ein Inhaber eines Friseursalons in Schwetzingen warnt alle Schwetzinger Gewerbetreibenden vor einer besonders dreisten Betrugsmasche. Eine Firma „MD Medien Design“ mit Sitz im türkischen Izmir ruft bei Firmeninhabern an, um angeblich einen Eintrag der Gewerbetreibenden auf einer städtischen Internetplattform zu bestätigen beziehungsweise neu abzuschließen.

Dabei entstehen Kosten in Höhe von knapp 1000 Euro und es besteht bei Unterschrift unter den Vertrag keine Chance, dieses Geld jemals wieder zurückzubekommen. Die Firma verhält sich bei den Telefonaten äußerst drängend und fordernd, macht Termindruck und bezieht sich auf den offiziellen Charakter der Internetpräsenz.

Die Stadtverwaltung und das Stadtmarketing warnen alle Gewerbetreibenden eindringlich davor, auf diesen Betrug hereinzufallen. Die Firma rufe nicht im Auftrag der Stadt an, heißt es in einer Mitteilung. Auf der städtischen Webseite gibt es für Schwetzinger Firmen im Unterbereich Wirtschaft die Möglichkeit, sich gratis mit ihrem Kontakt in das Branchenverzeichnis einzutragen.