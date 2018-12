Vorsorgen statt verdrängen

Die Hospizgemeinschaft Schwetzingen bietet zu den Themen Patientenverfügung, Vorsorgevollmacht und Betreuung am heutigen Mittwoch von 17 bis 18.15 Uhr einen Vortrag im Untergeschoss des Seniorenzentrums an der GRN-Klinik an.

Dieser ist kostenlos und es kann ohne Voranmeldung teilgenommen werden. Rechtsgültige, dem aktuellen BGH-Urteil angepasste Vorsorgemappen mit allen notwendigen Vordrucken für die Vorsorge im Alter stehen gegen eine Schutzgebühr von 8 Euro zur Verfügung. Nach dem Vortrag werden Fragen beantwortet. Zusätzlich kann auch ein kostenloser Beratungstermin zum Ausfüllen der Vordrucke mit dem Hospizbüro vereinbart werden. zg

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 12.12.2018