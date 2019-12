Vorsorgliche Baumfällungen

Wurzelwerk habe für einen Rohrbruch im Masurenweg gesorgt. © Baisch/Stadt

Die Gasleitung der Stadtwerke im Masurenweg muss aktuell nicht erneuert werden, korrigiert die Stadtverwaltung eine Pressemitteilung, die am Dienstag in dieser Zeitung gedruckt wurde. Die Bäume müssen aber vorsorglich gefällt werden, heißt es in einer neuerlichen Mitteilung weiter. Als Ersatzpflanzungen kommen an dieser Stelle nur Sträucher - eben auch wegen der Leitungen, wie unserer Zeitung auf Nachfrage mitgeteilt wurde. Sträucher wurzeln flacher. Bäume sollen im Gegenzug an einer anderen Stelle im Stadtgebiet nachgepflanzt werden, heißt es aus dem Rathaus.

Das Wurzelwerk der fünf Roteichen, die die Stadtgärtnerei gerade fällt, stünden direkt auf Gas- und Wasserleitungen der Stadtwerke. Es besteht die Gefahr, dass diese Leitungen durch Wurzelwucherungen beschädigt werden, begründet die Stadt die Maßnahme. Dies haben Aufgrabungen, die im Zusammenhang mit einem Wasserrohrbruch im Bereich eines Wohnhauses im Masurenweg stattfanden, gezeigt. Daher müssen die Bäume an dieser Stelle gefällt werden.

Die Stadt hab Verständnis für den Unmut der Anwohner und Bürger über diese Baumfällung, heißt es aus dem Rathaus weiter. Doch: „Die Sicherheit der Bürger speziell der dortigen Anwohner geht in diesem Fall jedoch vor.“ In sozialen Netzwerken kam die Frage auf, ob die Stadtwerke die bestehenden Leitungen nicht kappen und durch neue Leitungen fernab der Bäume ersetzen könne. Dies würde Kosten von mindestens 500 000 Euro verursachen, was wirtschaftlich in keinerlei Verhältnis stünde, so die Verwaltung. kaba/zg

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 10.12.2019