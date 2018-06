Vorstand will mehr Feedback

Anzeige

Es war seine erste Quartalssitzung nach den außerordentlichen Wahlen im März, bei denen Gabor Kollanyi zum neuen Vorsitzenden der Interessengemeinschaft (IG) Vereine gewählt wurde.

Zusammen mit seiner zum Teil ebenfalls frisch gewählten Mannschaft rief er quasi den Neuanfang aus („Das Hin und Her muss aufhören“) und bat die Vereine um Unterstützung. „Ein Vorstand ist immer so stark wie seine Mitglieder“, sagte Kollanyi und wünschte sich einen stärkeren Austausch und mehr Feedback als bisher: „Was wünsche sich die Vereine von der IG, was sind die Anforderungen?“ Er nehme gerne Anregungen und Ideen an, welche Themen in der Vereinsarbeit vom örtlichen Dachverband aufgegriffen werden sollen.

Eines der derzeit drängendsten Themen stand auch gleich auf der Tagesordnung: Die neue Datenschutzverordnung, die trotz oder gerade wegen vielfältiger Informationen immer noch für Unsicherheit bei den Vereinsverantwortlichen sorgt. Morten Angstmann vom Turnverein 1864 brachte da mit seinem Referat etwas Licht ins Dunkel. Das Vorstandsmitglied des größten Vereins der Stadt hatte sich schon frühzeitig mit seinem Team mit dem Datenschutzproblem befasst. Allein die neue Beitrittserklärung, die auf sechs Seiten alle Anforderungen der neuen Richtlinien der Verordnung erfüllt, war für die meisten der anwesenden Vereinsvertreter gleichsam überraschend wie hilfreich. ali