Vorstellung fällt aus

Die Vorstellung „Die Wunderübung“ am Sonntag, 30. Dezember, 17 Uhr, im Theater am Puls muss ausfallen. Das teilte Intendant Joerg Steve Mohr gestern dieser Zeitung mit – und bedauerte dies sehr. Denn das Stück war von der Uhrzeit her am späteren Nachmittag angesetzt worden, so dass Menschen, die abends ungern vor die Tür gehen, das Theater besuchen können. Ein Angebot, so Mohr, das sehr gut angenommen wurde, was die ausverkaufte Vorstellung zeigte.

Doch über die Weihnachtsfeiertage hat sich Schauspieler Klaus Herdel bei einem Sturz schwer verletzt. Aus diesem Grund muss „Die Wunderübung“ am Sonntag abgesagt werden. Die Karten können an den Vorverkaufsstellen zurückgegeben werden, an denen sie erworben wurden, so Mohr, der zugleich auf die nächste Vorstellung „Der Wunderübung“ am Freitag, 22. Februar, um 20 Uhr verweist.

Übrigens: Weil Herdel auch bei „Der Herr der Diebe“ mitwirkt, lernt Mohr gerade dessen Textpassagen, damit das Familienstück am Samstag (ebenfalls ausverkauft) wie geplant aufgeführt werden kann.

Tipp: Für die Vorstellungen „Monsieur Ibrahim und die Blumen des Koran“ (Sonntag, 6. Januar, 19 Uhr) sowie die Komödie „Nabelschnüre“ (Freitag, 11. Januar, 20 Uhr) gibt es noch Karten unter der Nummer 06202/9 26 99 96. kaba

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 28.12.2018