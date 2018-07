Vorstellungen finden statt

Anzeige

Der Circus Baruk wird am heutigen Freitag, 18 Uhr, seine Galapremiere feiern und gibt dann – außer Dienstag – jeden Tag Vorstellungen bis Sonntag, 5. August. Seine Ansiedlung auf einem Stoppelacker an der Brühler Landstraße ist jedoch nicht offiziell genehmigt (wir berichteten). Auch stieß das Aufschlagen des Zelts mit den Behausungen für die Tiere in Anbetracht der tropischen Temperaturen auf ein emotionales Feuer in den sozialen Netzwerken (auf unserer Facebook-Seite).

Facebook-Nutzer fordern, dass die Stadt eingreifen soll. Ordnungsamtsleiter Pascal Seidel hatte mit einem ausführlichen Beitrag in unserem sozialen Netzwerk die Sachlage schon einmal dargestellt. Das Rathaus bezieht auf Anfrage dieser Zeitung noch einmal Stellung: „In der Betrachtung des Gesamtbildes ist von Seiten der Stadt nicht geplant, restriktiv im Sinne der Räumung der Fläche einzugreifen, zumal es auch keine Ausweichflächen gibt. Die geschaffenen Fakten und damit den Verstoß einer Nutzung im Außenbereich sehen wir. Daher wird es von Seiten der Stadt keine nachträgliche legalisieren hierzu geben“, heißt es: „Alles, was dort in Rahmen des Zirkusbetriebs in den nächsten Tagen erfolgt, geht auf Risiko und Gefahr von Grundstückseigentümer und Betreiber. Für den Wiederholungsfall werden wir dem Betreiber schon jetzt ein konsequentes Eingreifen ankündigen.“

In Bezug auf die Tiere gibt es auch eine klare gesetzliche Regelung: „Die Haltung der Zirkustiere muss dem Tierschutzrecht entsprechen. Der Betreiber hat dies gegenüber dem Staatlichen Veterinäramt zu dokumentieren. Ein Auftrittsverbot kann nicht von Seiten der Stadt verhängt werden. Am Samstagnachmittag wird es übrigens eine beantragte und genehmigte Kundgebung des örtlichen Tierschutzvereins geben. Dieser wird sich morgen mit dem Ordnungsamt und der Polizei abstimmen“, teilt die Verwaltung mit.