Vorteil Ihrig auf den Plätzen im Marstallhof

Die Brüder Klaus und Rolf Ihrig spielen im Doppel vor der Kulisse des Marstalls. In der Ecke zur Friedrichstraße hin befanden sich einst die Quartiere der Offiziere der Badischen Dragoner. © Privat

„Wir sind oft vom Marstall in die Friedrichstraße gesaust und haben im Café Mechling Mürbs geholt.“ Else Ihrig erinnert sich noch genau, wie ihre Freunde und sie sich damals zum Tennis gerne die süßen Teilchen gönnen. Der Weg ist nicht weit, denn die Plätze liegen bis 1958 mitten in der Stadt. Nach der Gründung 1928 bekommt der Tennisclub Blau-Weiß das Gelände im südlichen Teil des

...

Sie sehen 10% der insgesamt 4144 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 14.07.2018