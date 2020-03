Vorträge zum Thema „Herz“

Die Selbsthilfegruppe der Deutschen Herzstiftung bietet in Zusammenarbeit mit Professor Bernd Waldecker im Konferenzraum der GRN-Klinik an folgenden Dienstagen (Beginn jeweils um 18 Uhr) Vorträge an:

31. März: Geschlechtsspezifische Unterschiede bei Herz- und Gefäßerkrankungen.

26. Mai: Neue Behandlungsmöglichkeiten bei Diabetes und Herzschwäche.

14. Juli: Nachsorge nach Infarkt.

22. September: Depression und koronare Herzerkrankung (mit einem externen Referenten).

24. November: Größere Veranstaltung im Zuge des „Herzmonats November“ – Thema wird noch bekannt gegeben.

15. Dezember: offene Fragestunde mit Professor Bernd Waldecker. zg

