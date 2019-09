Vorverkauf für Edinger Chöre startet

Sie sind Stammgäste in Schwetzingen und stets ausverkauft: die Edinger Chöre. In diesem Jahr feiern die Ladenburger Pop- und Gospelchöre von Chordirektor Dietrich Edinger mit „Joy to the world“ ihr 25-jähriges Bestehen. Natürlich ist dabei auch wieder ein Gastspiel in der Spargel- und Festspielstadt geplant. Diejenigen, die grandiosen, siebenstimmigen Chorgesang erleben möchten, sollten sich den Sonntag, 15. Dezember, 18 Uhr, im Kalender anstreichen. Dann treten die begnadeten Sänger in der Kirche St. Pankratius auf.

Seit einem Viertel Jahrhundert sorgt die Musik der Edinger Chöre für Gänsehaut. Ohrwürmer am laufenden Band, zusätzlich gewürzt von den bewährten Solisten und Instrumentalisten, werden geboten. Gründer Dietrich Edinger wollte auch genau das erreichen: mit einem „jungen Rhythmus im Sound der Zeit“ neue musikalische Wege zu gehen.

Karten gibt es ab diesen Samstag, 14. September, im SZ-Kundenforum am Schlossplatz, Erwachsene zahlen 16 Euro, Jugendliche die Hälfte plus Vorverkaufsgebühr. / kaba

