VR Bank strotzt weiterhin vor Vitalität

So vervollständigt sich das Geschäftsgebiet der Vereinigten VR Bank Kur- und Rheinpfalz an der Haardt. Blau unterlegt ist das jetzt schon vereinigte Gebiet, rot unterlegt der Bereich der Raiffeisenbank Freinsheim, für deren Fusion jetzt im Juni die Entscheidungen fallen sollen. Und grün wird der Bereich der VR Bank Mittelhaardt mit Sitz in Bad Dürkheim dargestellt, mit der jetzt erst mal intensiv kooperiert wird.

© VR Bank Kur- und Rheinpfalz