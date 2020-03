Wachstuch fürs Butterbrot

Nachhaltig und antibakteriell ist die moderne Verpackungslösung für Lebensmittel im Haushalt: Baumwolltücher mit Bienenwachs beschichtet ersetzen Plastik- und Alufolie.

Die Chemikerin Andrea Vorth-mann zeigt am Mittwoch, 25. März, in ihrem Kurs an der Volkshochschule, wie man die Tücher herstellt und verwendet, so dass die Teilnehmer später zuhause selbst in die Produktion gehen können. Die Zutaten Bienenwachs, Jojobaöl und Baumharz sowie ein 30 mal 30 Zentimeter großes Baumwolltuch sind im Starterset inklusive. Mitbringen müssen Interessierte nur ein Bügeleisen und eine hitzebeständige Bügelunterlage sowie ein großes Holzbrett. „Die Wachstücher können für fast alle Lebensmittel verwendet werden, zum Einpacken von Brot über Käse sowie als Abdeckmaterial für Milch oder Saft“, erläutert Vorthmann. zg

