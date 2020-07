Philipp Schneeberger geht kurz in die Hocke - und springt. Der Basketball prellt am Brett ab und landet im Korb, gleichzeitig schnellt die Faust des 17-Jährigen in die Höhe. In etwa so hat sich der Jugendliche auch gefühlt, als er nach dem Corona-bedingten Lockdown endlich wieder in das Jugendzentrum „Go in“ durfte. „Es war einfach langweilig. Ich konnte meine Freunde nicht sehen und auch nur

...