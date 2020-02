Genau 33 engagierte Mitglieder der katholischen Kirchengemeinde Schwetzingen werden bei der Wahl zum Pfarrgemeinderat kandidieren. Ein Flyer mit der Vorstellung der Kandidaten liegt ab sofort in den katholischen Kirchen in Schwetzingen, Oftersheim und Plankstadt aus, heißt es in einer Pressemitteilung.

Es wird darum gebeten, die Kandidaten mit einer Stimmabgabe zu unterstützen. Die Präsenzwahl findet am Samstag und Sonntag, 21. und 22. März, in den Wahllokalen der Stimmbezirke Schwetzingen, Oftersheim und Plankstadt statt.

Mit der Wahlinformation haben die Wahlberechtigten auch den Zugang zur Onlinewahl erhalten. Außerdem können Wahlberechtigte bis Dienstag, 17. März, die Briefwahlunterlagen anfordern. Die Online- und Briefwahl ist bis Freitag, 20. März, um 18 Uhr möglich, heißt es in der Mitteilung abschließend. zg

Info: Nähere Informationen zum Ablauf der Wahl gibt’s unter www.kath-se-schwetzingen.de.

