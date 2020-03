„Wahlkreis wieder für CDU gewinnen“

Die Junge Union (JU) Schwetzingen diskutierte bei der Monatsversammlung über die anstehende Landtagswahl in Baden-Württemberg und die Ausrichtung der CDU, heißt es in einer Pressemitteilung. Zu Gast war die Stadtverbands- und Fraktionsvorsitzende der CDU Sarina Kolb, die sich um die Landtagskandidatur im Wahlkreis Schwetzingen/Hockenheim bewirbt.

„Unser Ziel ist klar: Wir wollen bei der Landtagswahl stärkste Partei werden und den Wahlkreis wieder für die CDU zurückgewinnen“, erklärte Kolb. Für dieses Ziel müsse die CDU nun klare Standpunkte herausarbeiten. „In unserem Wahlprogramm sollten wir unsere Vision für Baden-Württemberg deutlich machen“, sagte Kolb. Zentrale Bedeutung hätten dabei die Themen Wirtschaft und Innovation. „Baden-Württemberg als Land der Tüftler und Denker muss Vorreiter in Sachen Technologie und Innovation sein, um starke Wirtschaft zu sichern. Wir sollten zum Beispiel die Forschung im Bereich Künstlicher Intelligenz ausbauen und dafür weitere Professuren an den Universitäten des Landes schaffen“, erklärte die Landtagskandidatin.

Infrastruktur als zentrales Thema

Ebenso wichtig sei eine gute Infrastruktur. Hier müsse mehr investiert werden. „Ein grüner Verkehrsminister und ein grüner Landtagsabgeordneter – was das bedeutet, kann man am Zustand der Bruchhäuser Straße sehen. Diese Landesstraße ist seit Jahren in einem desolaten Zustand. Der Verkehrsminister baut lieber neue Radwege als marode Straßen zu sanieren“, sagte Nils Melkus, Vorsitzender der Jungen Union Schwetzingen.

Einstimmig beschloss die Partei, die Landtagskandidatur von Kolb zu unterstützen. „Als Stadträtin und Fraktionsvorsitzende ist sie vor Ort verwurzelt und kennt die Anliegen der Bürger im Wahlkreis“, erklärte der stellvertretende Vorsitzende, Martin Neidig, abschließend. zg

